Anwenderbericht: Cloud-Technologien für die Reisebranche

Ob Flugbuchung, Ticketausstellung oder Reservierungsmanagement – die Amadeus IT Group ist ein führender Technologie-Anbieter für die Reisebranche. Auch der Schritt in die Cloud wurde bereits getan: Amadeus Cloud Services ist eine Plattform, über die sämtliche Kunden von Amadeus verbunden sind, was eine bessere Reaktionsfähigkeit und eine ultrahohe Always-On-Verfügbarkeit der Dienste ermöglicht. Lesen Sie im Anwenderbericht, wie sich diese Struktur mit Hilfe von VMware Integrated OpenStack und VMware NSX realisieren ließ.

Amadeus will mit den Amadeus Cloud Services der Reisebranche zu stetigem Fortschritt verhelfen.

Amadeus stellt die Technologie, die das globale Reisegeschehen organisiert – von Fluglinien und Hotels, über Bahngesellschaften und Fähren bis hin zu Reiseveranstaltern und Unternehmen. Das Amadeus Data Centre in Deutschland ist ein für diesen Zweck errichtetes Gebäude, das Amadeus selbst gehört und von Amadeus – dem einzigen Nutzer – bewirtschaftet wird. Mit mehr als 37 PByte Storage-Kapazität zählt es zu den größten Rechenzentren der Welt, die ausschließlich für die Reisebranche tätig sind. Bei hoher Inanspruchnahme verarbeitet Amadeus mehr als 39.000 Enduser-Transaktionen pro Sekunde.



Flexible, Cloud-basierte Anwendungsplattform

Durch die vielen Geschäftspartner von Amadeus – darunter Fluglinien, Flughäfen, Hotels, Bahngesellschaften und Reiseveranstalter – bewegt sich das Unternehmen in einem dynamischen Branchenumfeld, das hohe Agilität, Effizienz, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit erfordert und zugleich eine strikte Kostenkontrolle nötig macht. Die Kunden fordern eine absolut hohe Verfügbarkeit für ihre Systeme, ohne Rücksicht darauf, dass das Transaktionsvolumen beständig exponentiell wächst. Zugleich erwarten die Kunden Innovationen, neue Business Services und hochentwickelte Anwendungen. "Ob ich Container, VMs, ob ich Metall oder OpenStack bereitstelle, alles dient am Ende einem Zweck", erklärt Wolfgang Krips, EVP Global Operations und General Manager bei Amadeus Data Processing. "Letztlich erwarten Kunden Stabilität, Agilität und immer weniger Kosten. Und genau das können wir bieten."