Berichte für das Active Directory erstellen (1)

Müssen Administratoren Berichte aus dem Active Directory auslesen, ist guter Rat oft teuer. Es gibt eine Vielzahl an Werkzeugen auf dem Markt, die allerdings nicht gerade günstig sind. Für viele Aufgaben sind kostenlose Tools vollkommen ausreichend und liefern brauchbare Ergebnisse. Mit solcher Freeware und Open-Source-Software werten Sie Active-Directory-Berechtigungen aus, zeigen Benutzer und deren Daten an und vieles mehr.

Mit diversen AD-Tools dokumentieren Sie, ob die Ordnung in Ihrem Verzeichnisdienst stimmt.

Ein großer Vorteil der hier vorgestellten Werkzeuge: Sie müssen die Tools nicht auf den Domänencontrollern verwenden. Einige müssen Sie nicht einmal fest installieren. Alles, was Sie brauchen, ist ein Rechner in der Active-Directory-Gesamtstruktur. Wir haben die kleinen Helfer mit Windows Server 2012 R2 und Windows 10 getestet, sie laufen auch unter Windows 7 und Server 2012. Setzen Sie ältere Versionen ein, müssen Sie gegebenenfalls ausprobieren, ob die Software funktioniert.



Berichte erstellen mit AD Info

In Unternehmen, in denen mehrere Administratoren das Active Directory verwalten und ein komplexes Berechtigungsmodell im Einsatz ist, sollten die Berechtigungen im Active Directory regelmäßig ausgelesen und dokumentiert werden. Das ist vor allem dann notwendig, wenn in Unternehmen Revisionen durchgeführt werden. Aber auch sonst kann es sinnvoll sein, beständig zu überprüfen, welche Administratoren oder Benutzerkonten Rechte in den verschiedenen Organisationseinheiten haben. Eine Freeware in diesem Bereich ist "AD Info" [1]. Das Werkzeug kann Berichte auslesen, muss aber installiert werden. Außerdem muss für die Nutzung das .NET Framework 3.5 SP1 vorhanden sein. Nach dem Start von AD Info sehen Sie im oberen Bereich die Registerkarten und die Bereiche, für die Sie Berichte erstellen können. Auf der Registerkarte "Computer" zeigen Sie zum Beispiel Computer mit bestimmten Bedingungen an. Im unteren Bereich ist das Ergebnis zu sehen. Über das Kontextmenü der einzelnen gefundenen Ergebnisse kopieren Sie den Inhalt der Felder in die Zwischenablage. Über den Menüpunkt "File" speichern Sie das Ergebnis als CSV- oder HTML-Datei.