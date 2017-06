USB-Multiboot-Stick erstellen und nutzen

Wenn der eigene Rechner nicht mehr funktioniert, Sie Computer in der Firma neu installieren, von Viren befreien, Daten retten oder testen, sind häufig Zusatzprogramme gefragt, die als eigenes Bootsystem laufen. Meistens sind diese jedoch auf verschiedene Datenträger verteilt oder nicht vollständig. Das heißt, Sie benötigen in vielen Fällen mehrere Tools, um Aufgaben durchzuführen oder Windows zu installieren die auch auf verschiedene Medien verteilt sind. Es gibt aber Tools, die eine Sammlung von wichtigen Live-CDs auf einem einzelnen Datenträger integrieren. Am besten dazu geeignet ist ein USB-Stick, auf dem Sie mehrere Systeme einbinden und über einen Bootmanager starten. Starten Sie einen PC mit einem solchen Stick, können Sie aus verschiedenen Systemen das benötigte auswählen. Dieser Artikel zeigt, wie das funktioniert und welche Tools Sie benötigen.

UNetBootin baut einen bootfähigen USB-Stick für Live-Linux-Systeme, ohne dass der Anwender sich mit dem Bootloader auseinandersetzen muss.

Alle notwendigen Tool gibt es kostenlos im Internet, das einzige was Sie benötigen, ist ein USB-Stick mit etwa 8 GByte Größe. Sie können einen Multiboot-USB-Stick mit einem eigenen Bootmanager erstellen oder ein fertiges Tool verwenden. Der Nachteil bei der eigenen Erstellung ist der größere Aufwand, dafür sind Sie flexibler, was die Einbindung der verschiedene Systeme betrifft.



Den USB-Stick, den Sie für die Rettungs-CDs verwenden, können Sie auch weiterhin zum Speichern von Daten einsetzen. Lediglich der Bereich, in denen die Dateien für die Live-Systeme liegen, sind belegt. Damit der Stick funktioniert, müssen Sie diesen mit dem FAT32-Dateisystem formatieren. Besondere Einstellungen müssen Sie dabei nicht beachten. Neben der manuellen Erstellung und andern Tools haben Sie auch die Möglichkeit, auf das kostenlose Tool Sardu zu setzen um einen Multiboot-USB-Stick zu erstellen. Über Sardu lassen sich immer mehr Systeme assistentengestützt auf USB-Sticks integrieren. Dazu später mehr in diesem Artikel.