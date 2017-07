Daten auf Flash-Laufwerken retten (2)

Auf SSD-Laufwerken werden immer mehr Daten gespeichert. Gehen diese durch Anwenderfehler oder physikalische Schäden verloren, muss der Administrator teilweise anders vorgehen als bei der Wiederherstellung von herkömmlichen Festplatten. Wir gehen in diesem Workshop auf die Unterschiede ein und stellen Windows-Tools vor, mit denen sich Daten auf einer SSD wiederbeleben lassen. Diese Werkzeuge helfen meist auch bei Datenverlust auf USB-Sticks und SD-Karten.

Nach dem Entpacken des Archivs starten Sie photorec_win.exe. Wählen Sie die SSD aus, von der Sie Daten wiederherstellen wollen. Wählen Sie die Art der Partitionstabelle aus, von der Sie Daten wiederherstellen wollen. Oft ist "Intel" die optimale Wahl für Windows-Betriebssysteme. Nach der Auswahl der Partitionstabelle wählen Sie die Partition aus, auf der die Daten gespeichert waren, die Sie wiederherstellen wollen. Neben der Auswahl der Partition müssen Sie noch das Dateisystem bestätigen. Wählen Sie zunächst mit "Free" den freien Speicherplatz auf dem Datenträger zum Durchsuchen aus. Als Nächstes wählen Sie den Datenträger und den Ordner aus, in dem Sie die Daten speichern wollen. Hier können Sie durch Auswahl der zwei Punkte immer einen Ordner hochwechseln. Mit der Taste "Y" bestätigen Sie, dass wiederherstellbare Dateien in dem entsprechenden Ordner gesichert werden sollen. Anschließend stellt das Tool die Daten wieder her.

Bild 4: Mit Easy Recovery stellen Sie Daten wieder her, wenn andere Programme keine Möglichkeiten mehr bieten.

Bringen all diese Programme keinen Erfolg, bleibt ein letzter Versuch mit "PhotoRec" [3]. Die Software muss nicht installiert werden, gibt sich im Umgang aber etwas komplizierter als Restoration oder Recuva -dafür liegen die Erfolgschancen auf eine geglückte Wiederbelebung recht hoch:Schlägt die Wiederherstellung mit Recuva fehl, kann eventuell das Profi-Tool "Easy Recovery" [4] von Kroll Ontrack weiterhelfen. Dieses steht als Testversion zum Download bereit und stellt auch Dateifragmente wieder her. Dokumente lassen sich mit einem Hex-Editor öffnen – das erhöht gerade bei Office-Dokumenten die Chance auf eine Rekonstruktion. In der Testversion können Sie Dateien aber nur anzeigen lassen. Wollen Sie Informationen wiederherstellen, müssen Sie Easy Recovery lizenzieren. Hierfür existieren verschiedene Varianten zum Preis zwischen 90 und 500 Euro.Nach dem Start des Werkzeugs wählen Sie aus, wo Sie Daten wiederherstellen wollen. Der Assistent zeigt Ihnen alle Laufwerke an, auf denen dies möglich ist und die dem ausgewählten Laufwerkstyp entsprechen. Haben Sie einen Datenträger ausgewählt, können Sie Diagnosen durchführen und Daten auf formatierten Datenträgern komplett oder einzeln wiederherstellen. Auch das Dateisystem wählen Sie an dieser Stelle aus. Danach wird das Laufwerk durchsucht. Easy Recovery verwendet standardmäßig einen Tiefenscan, damit es alle Daten findet.Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Sie beim Wiederherstellen von Daten auf Flash-Laufwerken vorsichtig vorgehen sollten. Ansonsten laufen Sie Gefahr, die Datenträger zu beschädigen, noch mehr Daten zu verlieren oder zumindest die Daten, die Sie wiederherstellen wollen, nicht mehr zu finden. Generell ist es empfehlenswert, sich mit den hier vorgestellten Tools auseinanderzusetzen. Im Notfall können Sie damit eine Wiederherstellung durchführen.