Anwenderbericht: Thin Clients im Praxiseinsatz

Pepperl+Fuchs, ein weltweit agierendes Unternehmen für elektronische Sensoren für den Automatisierungsmarkt, vereinfacht mit Thin Clients typische Workspaces in Logistik, Produktion und Training. Vom schlanken IT-Zugriff profitieren auch kleinere und internationale Niederlassungen. Der Anwenderbericht erklärt, wie die im Lieferumfang enthaltene Endpoint-Management-Lösung laufende Kosten senkt – unter anderem durch zentrale Firmware-Updates, eine integrierte Admin-Rechteverwaltung und zeitgesteuertes Ein- und Ausschalten der IT-Arbeitsplätze.

Das Mannheimer Unternehmen Pepperl+Fuchs optimiert interne IT-Prozesse mithilfe von Thin Client-Lösungen von Igel.

1945 in Mannheim als kleine Radiowerkstatt von Walter Pepperl und Ludwig Fuchs gegründet, ist Pepperl+Fuchs mit mehr als 5700 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 540 Millionen Euro heute eine globale Größe in Sachen elektronische Sensoren für den Automatisierungsmarkt. Um die internen IT-Prozesse zu optimieren, setzt das Familienunternehmen nun auf Thin Clients.



Herausforderung: Niederlassungen an zentrale IT anbinden

Um IT-Arbeitsplätze in bestimmten Umgebungen platzsparend und kosteneffizient bereitzustellen und internationale Niederlassungen performant an die zentrale IT-Umgebung in Mannheim anzubinden, entschied sich das Unternehmen für Thin Clients. Die Hauptkriterien: einfache Verwaltung, gute Grafikleistung und eine möglichst hohe Einsatzflexibilität. "Unserer Ziel ist es, möglichst viele Daten am Hauptstandort zu zentralisieren und die Client-Verwaltung effizienter und sicherer zu machen", erklärt Michael Gallei, Gruppenleiter Client Services bei Pepperl+Fuchs. Nach gründlicher Evaluierung fiel die Wahl auf den deutschen Thin Client-und Endpoint-Management-Spezialisten Igel. Neben der robusten Hardware sprachen vor allem das stabile Betriebssystem und die im Lieferumfang enthaltene Managementlösung UMS für Igel.