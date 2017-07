Anwenderbericht: RZ-Ausbau durch Flash-Speicher

Die CompuGroup Medical setzt mit einem All-Flash-System von SanDisk in ihrem Rechenzentrum in Frankfurt ein Speichersystem ein, das extreme Geschwindigkeiten und Kapazitäten liefert und speziell für Big Data und Hyperscale Workloads entwickelt wurde. Es ermöglicht einen schnelleren Zugriff auf Daten, senkt den Energieverbrauch und sorgt damit für hohe Wirtschaftlichkeit im Betrieb. Der Anwenderbericht nennt die Gründe, warum das All-Flash-System sukzessive auch in allen anderen Rechenzentren der CompuGroup implementiert wird.

Mit dem InfiniFlash-System von SanDisk lies sich auch der physische Storage-Footprint reduzieren – 1 PByte finden auf sechs Höheneinheiten Platz.

Die CompuGroup Medical ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich eHealth und bietet Software- sowie Kommunikationslösungen, die Ärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser, Apotheker, Labore und andere Dienstleister bei ihren Workflows, Diagnosen und Therapien unterstützen. Das Unternehmen verfügt über eine breite Kundenbasis mit nahezu 400.000 Dienstleistern weltweit, darunter niedergelassene Ärzte, medizinische Einrichtungen, Krankenversicherer, Pharmaunternehmen und staatliche Institutionen. Die IT-Lösungen des Unternehmens halten mit den neuesten Entwicklung auf dem Gebiet der Medizin Schritt und erfüllen die Ansprüche des Gesundheitssektors im Hinblick auf die Speicherung, den Austausch und den Zugriff auf medizinische Informationen – wo und wann immer diese benötigt werden.



Das Unternehmen war einer der ersten Kunden von SanDisk, der Fusion-ioMemory-PCIe-Produkte zur Beschleunigung der Anwendungsleistung einsetzte. Deren erste Generation wurde in den Rechenzentren des Unternehmens in Koblenz und Irvine installiert. "Ausfälle der Karten sind sehr selten, und wir haben eine große Anzahl von ihnen in unseren Rechenzentren installiert.", stellt Thomas Schend fest, Senior IT Systems Architect bei CompuGroup Medical.