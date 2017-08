Plattformansatz für sichere Mobile-App-Bereitstellung

Mobile Applikationen sind heute bei der Kommunikation mit Kunden und Geschäftspartnern unverzichtbar. Die Entwicklung und Integration der Anwendungen in die Backend-Systeme ist allerdings oft mit großem Aufwand verbunden. Als wenig effizient haben sich traditionelle siloartige Lösungsansätze erwiesen. Der Fachartikel zeigt, dass Unternehmen im Hinblick auf eine generelle IT-Zentralisierung und Standardisierung auf Plattformlösungen zurückgreifen sollten, die inzwischen mit hohem Funktionsumfang auf dem Markt verfügbar sind.

Ein zentrales Management von mobilen Apps begünstigt eine sichere und effiziente Mobile-Nutzung.

Mobile Apps haben das Potenzial, viele Unternehmens-Workflows effizienter zu gestalten und neue Geschäftsprozesse zu ermöglichen. Allerdings erweist sich die Erstellung mobiler Apps und die sichere Integration in die existierende IT-Infrastruktur in der Regel als erhebliche Herausforderung, da die meisten unternehmenskritischen ERP-, CRM-, BPM- oder Datenbank-Systeme in der Vergangenheit als monolithische Applikationen entwickelt wurden – Mobile Computing war zu dieser Zeit noch kein Thema.



Eine Erweiterung solcher Anwendungen zur Nutzung durch mobile Endgeräte erfordert deshalb eine kosten- und zeitaufwändige Überarbeitung, umfangreiche Tests und eine Neuimplementierung des Programmcodes zur Einbindung der mobilen App. Deutlich minimiert werden kann der Aufwand nur durch die Nutzung einer Plattformlösung.



Vor allem große Unternehmen befassen sich schon seit etlichen Jahren mit Mobile Computing und nutzen den mobilen Vertriebskanal. Vielfach haben sie mit unterschiedlichen Technologien und Ansätzen ein umfangreiches Spektrum von Applikationen geschaffen. Grund hierfür ist auch, dass sie meistens kein eigenes Mobile-Entwicklungsteam aufgebaut, sondern auf externe Dienstleister zurückgegriffen haben.



Bei deren Entwicklungen standen in vielen Fällen aber weder IT-Standards noch Verfahren im Vordergrund, mit denen die Applikationen wirklich sicher im Unternehmen verankert werden können. Die fehlende Standardisierung der bei der App-Entwicklung eingesetzten Technologien hat dazu geführt, dass die Umsetzung von Sicherheitsrichtlinien äußerst schwierig ist. Und aus IT-Architektur-Sicht muss klar gesagt werden: Eine solche Vorgehensweise ist nicht mehr zeitgemäß.