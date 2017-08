Hochverfügbarkeit im Netzwerk

Studien zeigen immer wieder, dass das Thema Hochverfügbarkeit im Netzwerk gerade im Mittelstand noch von einigen Unternehmen vernachlässigt wird – bis dann wirklich einmal die Produktion steht. Lernen aus Schmerzen muss aber nicht sein, wenn IT-Verantwortliche bei der Netzwerkarchitektur rechtzeitig die Weichen Richtung Ausfallsicherheit beziehungsweise Redundanz stellen. Was hierbei genau zu beachten ist und was Netzwerkprofis so alles in Projekten erleben, verrät dieser Beitrag.

Gefahrenquellen für eine ständige Hochverfügbarkeit gibt es viele – deshalb gilt es vorzubeugen.

Die Bezeichnung Hochverfügbarkeit geht vor allem mit den beiden Begriffen Redundanz und Diversität einher. Ersteres meint die mindestens zweifache Ausführung von Netzwerk-Komponenten beziehungsweise auf allen Netzwerk-Ebenen mindestens einen alternativen Kommunikationsweg. Diversität bezieht sich auf den Einsatz von Software verschiedener Anbieter, da es unwahrscheinlich ist, dass beispielsweise Schwachstellen in Firewalls durch die unterschiedlichen Malware-Verzeichnisse der Hersteller in beiden Lösungen gleichzeitig auftreten.



Hochverfügbarkeit von Beginn an planen – und testen

Oft handeln Unternehmen aber nicht im Sinne der Hochverfügbarkeit. So wird etwa ein Etagenverteiler nicht doppelt verbaut – oder die zweite Firewall liegt bereit zur Installation, aber niemand hat oder nimmt sich Zeit für die Einrichtung. Tritt dann zum Beispiel beim Update der installierten Firewall ein Fehler auf, steht das komplette IT-System ohne die zweite Firewall plötzlich ohne Schutz da – ein gefundenes Fressen für Cyber-Kriminelle. Die häufigsten Gründe für eine Downtime sind hierbei der Ausfall der Energieversorgung (75 Prozent), Hardware-Fehler (52 Prozent) und menschliches Versagen (35 Prozent), so eine Studie von Zetta.



Die Redundanz wird dabei leider selten zu Ende gedacht. Viel schlimmer wiegt allerdings, dass sie häufig nur in der Theorie besteht und gelegentlich bis gar nicht getestet wird, sei es aufgrund falscher Planung, mangelnden Budgets oder fehlender Zeit. Denn erst in sogenannten "Blackhouse-Tests" zeigt sich, inwieweit die IT-Infrastruktur einen Stromausfall verkraftet und ob die Backup-Systeme sowie Generatoren überhaupt anspringen – in der Praxis geschieht dies eben oft nicht.