Im Test: Windocks

Nicht ohne Stolz präsentiert Microsoft die Container-Technik und beweist, dass Windows auch bei aktuellen Themen ganz vorn dabei ist. Applikations-Microservice-Architekturen gab es jedoch schon vorher, auch unter Windows. Windocks erlaubt den mehrfachen SQL-Betrieb auf einer Windows-Installation, wenn auch mit Stolperfallen.

Seit der Integration eines nativen Docker-Ports in Windows Server 2016 hat die aktuelle Container-Technologie auch Einzug in Windows gehalten. Dazu wurde der Betriebssystem-Kernel, so Microsoft, in enger Zusammenarbeit mit dem Docker-Entwicklungsteam um Funktionalitäten erweitert, die ähnlich wie Control-Groups und Namensräume unter Linux fungieren und so eine ressourcensparende Virtualisierung auf Betriebssystemebene ermöglichen. Doch schon lang vor der Kooperation kamen andere Projekte auf den Markt, die ein ähnliches Ziel verfolgen: Sandboxie, Turbo, Microsofts Drawbridge, VMware ThinApp und Windocks.Ohne über Docker selbst zu sprechen, lässt sich Windocks erst gar nicht verstehen. Bei Docker handelt es sich um ein Open-Source-Projekt zur automatisierten Applikationsbereitstellung in Form so genannter Container. Hierfür nutzt die Software verschiedene Eigenschaften, die das Linux-Betriebssystem bietet. So lassen sich CPU-Ressourcen, RAM oder Netzwerkzugriffe ohne das Vorhandensein einer virtuellen Maschine voneinander isoliert bereitstellen. Infolge dieser Trennung besteht die Möglichkeit, Applikationen ihre eigenen Prozesse, Dateisystemanteile oder Netzwerkzugriffe zuzuweisen. Docker kapselt die jeweilige Applikation und alle erforderlichen Systemressourcen in einem Container und bietet diese einem Linux- oder Windows-System als Service an. Dies erhöht den Portabilitätsgrad und die Flexibilität.Die typischen Einsatzgebiete von Docker liegen im Entwicklungsbereich: Optimierung des Entwicklungsprozesses von Development über Tests zur Qualitätssicherung bis zum Produktionseinsatz. Aber auch verteiltes "Collaborative Development" im Team ist denkbar oder der Einsatz als Variante der "Immutable Infrastructure Pattern" – einer bei Bedarf stets gleichartig neu aufgesetzten IT-Umgebung – und des "Blue-Green-Deployments". Letzteres sieht einen dauerhaften Doppelbetrieb vor, bei dem die blaue Linie den üblichen Produktivbetrieb darstellt und die grüne Linie die Entwicklungsumgebung. Für den Administrator eines Rechenzentrums mit lokal gehosteten virtuellen und physischen Hosts scheint all das zunächst einmal weit entfernt. Was ein Applikationscontainer in der Praxis für Vorteile bieten kann, macht Windocks deutlich.Windocks ist die erste Open-Source-Portierung von Docker unter Windows und wurde im Frühling vergangenen Jahres vorgestellt. Was die ehemaligen Microsoft-Entwickler erdacht und erschaffen haben, ist überaus spannend und zeigt, in welche Richtung sich die professionelle IT aller Wahrscheinlichkeit nach in den nächsten Jahren entwickeln wird. Wie bei der Virtualisierung selbst mangelte es zunächst an den notwendigen Managementkonzepten, die jedoch sicher nicht mehr lange auf sich warten lassen. Wer sich schon jetzt mit Containern unter Windows auseinandersetzen und nicht nur mit den deutlich eingeschränkteren Microsoft-Bordmitteln arbeiten möchte, muss einen Blick auf Windocks werfen.Dieser Blick gilt aber nicht nur der technischen Liebhaberei von Administratoren, es gibt wirtschaftliche Aspekte. In größeren Umgebungen ist eine Verschlankung von 20:1 bei den Lizenzen tatsächlich denkbar, wenn statt 20 virtueller Maschinen nur noch ein Server zu betreiben ist, der 20 voneinander unabhängige SQL-Instanzen liefert.Den kompletten Test finden Sie in Ausgabe 09/2017 ab Seite 12.