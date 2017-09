Aufgaben eines modernen Monitorings (1)

Monitoring ist die unmittelbare systematische Erfassung, Beobachtung oder Überwachung eines Vorgangs oder Prozesses mittels technischer Hilfsmittel. So schlicht die Definition ist, so komplex sind die Missverständnisse, die dieses Thema zwischen Business und IT aufwirft. Dabei hilft richtig verstandenes und betriebenes Monitoring Unternehmen in allen Geschäftsbereichen. Im ersten Teil dieses Artikels wagen wir uns an eine Bestandsaufnahme, die nächsten Folgen gehen dann auf die Aufgaben des Monitorings, die Anforderungen an Überwachungswerkzeuge und Monitoring in der Cloud ein.

Das Ziel beim Monitoring besteht darin, nicht nur die Netzwerkkomponenten zu überwachen, sondern auch Ressourcen- und Leistungsreserven zu identifizieren.





Es sollen die Geschäftsprozesse unterstützt werden,

es muss dafür gesorgt werden, dass gesetzliche Vorschriften eingehalten werden

und es soll ein messbarer Wertbeitrag für die gesamte Organisation geleistet werden. Es geht also um die Fragen der IT-Strategie und -Organisation sowie der internen Leistungsverrechnung von IT-Services. Soweit die Theorie. Die Praxis in IT-Abteilungen sieht meist anders aus. Obwohl den meisten IT-Verantwortlichen das breite Aufgabenspektrum bewusst ist, wird das Monitoring häufig auf Kontrollfragen eingeengt. Nur wenige Unternehmen verfolgen einen ganzheitlichen Lösungsansatz und ein Großteil der Organisationen weist hinsichtlich des Monitorings erhebliche Optimierungsbedarfe auf. Es gilt: Niemand weiß, warum die Welt so ist, wie sie ist! Daher nützt es nicht, sich in die pure Auswertung von reinen Daten zu flüchten und dabei den Fehler des Big-Data-Lagers zu begehen, Entdeckung mit Erkenntnis zu verwechseln.



Die Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) stellt einen elementaren Bestandteil des alltäglichen Lebens und des Wirtschaftshandelns dar. Daher gehört in einer globalisierten und vernetzten Welt eine leistungsfähige und dauerhaft verfügbare IKT zu den wichtigsten Grundvoraussetzungen für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. IT-Abteilungen sehen sich heute mit den unterschiedlichsten Anforderungen konfrontiert: