Aufgaben eines modernen Monitorings (2)

Monitoring ist die unmittelbare systematische Erfassung, Beobachtung oder Überwachung eines Vorgangs oder Prozesses mittels technischer Hilfsmittel. So schlicht die Definition ist, so komplex sind die Missverständnisse, die dieses Thema zwischen Business und IT aufwirft. Dabei hilft richtig verstandenes und betriebenes Monitoring Unternehmen in allen Geschäftsbereichen. Im zweiten Teil dieses Artikels gehen wir auf die Aufgaben des Monitorings, die Anforderungen an Überwachungswerkzeuge und Monitoring in der Cloud ein.

Das Monitoring umfasst sämtliche Bereiche der IT, inklusive Hard- und Software, Anwendungen, Sicherheit, Verfügbarkeit oder auch Nutzungsverhalten von Anwendern.

Aufgaben des Monitorings

Eine Funktion des Monitorings besteht darin, bei einem beobachteten Ablauf prozesssteuernd einzugreifen, sofern dieser nicht den gewünschten Verlauf nimmt oder bestimmte Schwellenwerte unterbeziehungsweise überschritten sind. Das Monitoring ist deshalb auch als ein Sondertyp des Protokollierens zu verstehen. Das Monitoring umfasst sämtliche Bereiche der IT, inklusive Hard- und Software, Anwendungen, Sicherheit, Verfügbarkeit oder auch Nutzungsverhalten von Anwendern.



Ohne die Kenntnis der zu überwachenden Parameter lassen diese sich auch nicht verwalten und einhalten. Aus diesem Grund ist als eines der obersten Ziele des Monitorings das Abweichen bestimmter Parameter außerhalb gewünschter Wirkungsbereiche zu verstehen. Dabei dient das Monitoring dazu:



Die Abweichungen zwischen den definierten Istzuständen und den Sollzuständen festzustellen, zu beurteilen und Probleme so rechtzeitig zu erkennen, dass diese beseitigt werden können, bevor größere Schäden entstehen.

Fehleridentifizierung, Fehlerlokalisierung und Fehlervermeidung sowie Erlangung von Informationen, die der Entscheidungsverbesserung all derjenigen dienen können, die über das Ergebnis der Überwachung unterrichtet werden.

Durch Know-how-Gewinn zukünftige Probleme schneller erkennen und eventuell sogar vermeiden zu können.

Zur Prüfung (Revision) und Kontrolle bestimmter IT-Parameter und zur Dokumentation der Einhaltung bestimmter (gesetzlicher) Vorgaben.

Aufzeichnung von (Langzeit-) Statistiken zur Kapazitätsplanung beziehungsweise der Aufzeichnung von Nutzungsdaten zur Abrechnung. In der Praxis unterteilt sich das IT-Monitoring in weitere Einzeldisziplinen, beginnend mit dem Netzwerk-Monitoring, das die Überwachung und regelmäßige Kontrolle von Netzwerken, deren Hardware (Server, Switchen, Router, Gateways) und Dienste (Domain Name Service, E-Mail et cetera) umfasst. Wir unterscheiden hierbei zwischen externem und internem Monitoring.



Beim Web-Monitoring handelt es sich um die zielgerichtete Beobachtung, Extraktion, Analyse und Aufbereitung von Ressourcen des World Wide Web. Meist wird das Web-Monitoring zur Überwachen der unternehmenseigenen Webseite genutzt. Dabei wird die Funktionalität beziehungsweise die Performance aus Sicht eines externen Nutzers überprüft. Das Service-Monitoring dient dazu, über spezielle Programme (Agenten) auf den Servern eines Unternehmens die auf dem Server laufenden Server-Programme auf Funktion zu überprüfen und unter Umständen ermittelte Fehler zu korrigieren.



Der Begriff "Business Monitoring" bezeichnet die Sammlung von Analysen und Präsentationen über zeitrelevante Geschäftsprozesse in Unternehmen. Es bietet detaillierte Informationen über den Status und die Ergebnisse von verschiedensten Operationen, Prozessen und Transaktionen, sodass Geschäftsentscheidungen vorbereitet und Probleme schnell adressiert werden können.



Eine typische Software in diesem Bereich ist beispielsweise in der Lage, sofortige Aussagen über den Zustand von Geschäftsprozessen auf Systemebene zu liefern (Geschäftsprozess überlastet, hohe Antwortzeiten aus Endbenutzersicht, Überschreitung von Service Level Agreements) und diese an die zuständigen Instanzen zu melden. Sie dient so als Überwachungswerkzeug für Geschäftsprozesse auf Systemebene.



Und zu guter Letzt umfasst das Sicherheitsmonitoring die Überwachung der eigentlichen Sicherheitssysteme, die Identifizierung von ungewöhnlichen Vorkommnissen und die Überprüfung der Umgebungsparameter. Stellt das Monitoring einen Ausfall oder ungewöhnliche Vorgänge fest, sendet dieses Werkzeug einen Alarm (per SMS oder E-Mail) an den zuständigen Systemadministrator und dieser kann schnell auf den Vorfall reagieren. Ein Sicherheitsmonitoring basiert auf entsprechend definierten Schwellenwerten. Werden diese überschritten, reagiert die Software mit einem entsprechenden Alarm. Eine wichtige Aufgabe des Monitorings besteht darin, die im Unternehmen aktiven Sicherheitssysteme (Firewalls, Virenscanner et cetera) auf ihre Funktionstüchtigkeit zu überprüfen.

