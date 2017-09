Advertorial: Kostenloses Whitepaper zum Thema SUSE Enterprise Storage

Die digitale Transformation ist in vollem Gange, viele Unternehmen möchten ihre Geschäftsprozesse digital abbilden. Zahlreiche positive Beispiele aus den verschiedensten Branchen beweisen den Erfolg dieses Trends. Was für viele Unternehmer erfolgversprechend klingt, ist für die IT eine große Herausforderung, denn mit der digitalen Transformation gehen unmittelbar große Datenmengen einher, die verarbeitet und gespeichert werden müssen.