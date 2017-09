Verteilen von SCOM-Agenten via SCCM

Wir beschreiben im folgenden Fachartikel den Rollout von SCOM-Agenten. Das Besondere daran: Der Agent bleibt in der Verwaltung des SCOM und bedarf keiner erneuten Paketierung, die mit jedem Update einhergeht. Dabei zeigen wir, wie Sie die Installationsmöglichkeiten für SCOM-Agenten so kombinieren, dass sie sich via SCCM verteilen lassen und trotzdem "Remotely Manageable" sind. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung enthält alle notwendigen PowerShell-Skripte, die zudem als kostenloser Download bereitstehen.

Beim Verteilen von SCOM-Agenten via SCCM arbeiten Sie mit einer Task-Sequenz.

In vielen Unternehmen sammelt das Datacenter-Monitoring fleißig Ergebnisse ein und stellt diese dar. Verwertet werden davon jedoch meist nur wenige. Der Grund: Die Zuständigkeit für das Monitoring liegt oft bei dem Administrator, der das jeweilige Tool betreut, die konkreten Anforderungen und Parameter der Applikationen finden aber oft den Weg in das Monitoring nicht. Die Überwachung ist öfter nach Bauchgefühl eingerichtet als ein durchgängiger Prozess mit klarer Aufgabenteilung sowie definiertem Start- und Endpunkt.



SCOM als mächtiges Werkzeug

Ein umfangreiches Werkzeug für die proaktive Überwachung ist der Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) in der aktuellen Version 2016, der aussagekräftige Analysen und Erkenntnisse für die teamübergreifende Zusammenarbeit liefert und Freiräume bei der täglichen Arbeit schaffen kann. Die Einrichtung ist jedoch nicht ganz trivial – mit einem speziellen Lösungsweg von Thomas Bott, Senior Consultant Microsoft System Center bei Axians IT Solutions, zeigen wir, wie sich Administratoren dabei viel Arbeit sparen können. Seine Skripte stellt der Autor zum Download zur Verfügung.



Die Überwachung in SCOM erfolgt mit Hilfe von Management Packs. Diese enthalten alle Informationen, die für das Monitoring verschiedenster Umgebungen wie Azure, Office 365, SQL, Exchange, Veeam, AWS, Windows, Linux, Unix und weiteren notwendig sind. Microsoft stellt für jedes Produkt (Active Directory, SQL Server, SharePoint et cetera) die Management Packs kostenlos zur Verfügung. Für Lösungen von Drittherstellern sind die Management Packs entweder gegen eine Lizenzgebühr oder ebenfalls kostenfrei verfügbar. Darüber hinaus können Sie für die Überwachung auch eigene Pakete entwickeln. Sind die Management Packs eingebunden, geht es an die Verteilung der SCOM-Agenten an die einzelnen Server, damit diese Daten an das Monitoring liefern können.