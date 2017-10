Marktübersicht Monitoring (1)

Monitoring ist nicht gleich Monitoring. Unternehmen müssen ihre Anforderungen an entsprechende Werkzeuge genau definieren, um für das geplante Budget auch die notwendigen Leistungen zu erhalten. Doch neben dem Preis spielen auch Aspekte wie Usabilty, Support und die via Monitoring zu erhebenden Daten eine Rolle. Und mittlerweile gilt es natürlich auch hier eine Entscheidung zu treffen, ob Monitoring on premise oder über die Cloud erfolgen soll. Unsere Marktübersicht hilft bei der richtigen Wahl. Im ersten Teil beschäftigen wir uns kurz mit den "Big 4" des Monitorings und deren Konkurrenten, um uns dann Allrounder für KMUs anzusehen.

Bei der Wahl des richtigen Monitoring-Werkzeugs spielt die Unternehmensgröße eine wichtige Rolle.

Nach wie vor ist Monitoring in vielen Unternehmen noch keine Selbstverständlichkeit. Dabei haben viele Administratoren und Unternehmen die Notwendigkeit von Monitoring durchaus erkannt, wie die Wachstumszahlen des Marktes belegen. Aber vor dem Monitoring steht die Wahl der geeigneten Lösung und die ist nicht ganz einfach. Eine Flut von Angeboten will gesichtet werden, wobei die Qualität der verfügbaren Informationen sehr unterschiedlich sein kann. Hat sich der IT-Verantwortliche bisher nicht sehr intensiv mit Monitoring auseinandergesetzt, ist schon ein grober Überblick des Monitoring-Marktes sehr hilfreich. Schließlich sind die Anforderungen an eine Monitoring-Lösung je nach Unternehmen und IT-Umgebung sehr unterschiedlich. Diese dann auch noch mit teilweise schwer greifbaren Fakten und Features der verschiedenen Angebote in Einklang zu bringen, wird schnell zu einer hochkomplexen Aufgabe.



Manche Hersteller argumentieren mit ellenlangen Feature-Listen, andere eher lösungsorientiert. Wo der eine Hersteller noch alle Preise übersichtlich in seinem Webshop listet, verwirrt der zweite mit einem komplexen Baukastensystem aus Modulen und Add-ons, während der dritte Preise nur auf Anfrage mitteilt. Überhaupt das Thema Preis: Da stehen lizenzkostenfreie Open-Source-Modelle neben günstigen Einstiegsangeboten und komplexen Lösungen mit Lizenzpreisen im sechsstelligen Bereich. Was aber brauchen Sie davon wirklich und welche Lösungen bieten sich an?