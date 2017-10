Marktübersicht Monitoring (2)

Monitoring ist nicht gleich Monitoring. Unternehmen müssen ihre Anforderungen an entsprechende Werkzeuge genau definieren, um für das geplante Budget auch die notwendigen Leistungen zu erhalten. Doch neben dem Preis spielen auch Aspekte wie Usabilty, Support und die via Monitoring zu erhebenden Daten eine Rolle. Und mittlerweile gilt es natürlich auch hier eine Entscheidung zu treffen, ob Monitoring on premise oder über die Cloud erfolgen soll. Unsere Marktübersicht hilft bei der richtigen Wahl. Im zweiten Teil schauen wir uns an, was der Open-Source-Markt im Bereich Monitoring hergibt. Außerdem werfen wir einen Blick auf Monitoring-as-a-Service und Application Performace-Monitoring.

Open-Source-Lösungen haben traditionell einen guten Stand im Bereich Netzwerkmanagement.

Facettenreiches Open-Source-Monitoring

Open-Source-Lösungen sind im Monitoring-Bereich recht weit verbreitet. Was Leistungsfähigkeit und Zielgruppen angeht, deckt Open Source die gesamte Bandbreite ab. Je nach Tool und investiertem Aufwand lassen sich Open-Source-Monitoring-Tools im kleinen Unternehmen für Basisaufgaben wie die SNMP-basierte Bandbreitenüberwachung einsetzen, aber auch als zentrale Überwachungsinstanz in großen Unternehmensnetzwerken. Viele Rechenzentren laufen unter Linux und da liegt es nahe, auch beim Monitoring vorhandene Open-Source-Ressourcen zu nutzen.



Klarer Marktführer im Open-Source-Bereich ist Nagios mit seinen zahlreichen Ablegern, unter denen wiederum Icinga der verbreitetste sein dürfte. Eine riesige Community sorgt für ständigen Modul-Nachschub und zahlreiche Dienstleister bieten sich für Implementierung und Wartung an. Was zunächst einmal sehr positiv klingt, gibt aber auch einen Hinweis auf die Schattenseiten: Out-of-theBox bieten diese Tools nur wenig. Um ein umfassendes Monitoring auf Nagios-Basis zu etablieren ist viel Know-how und Handarbeit nötig. Das erfordert entweder die Investition in einen Dienstleister oder bindet eigene Ressourcen. In jedem Fall erzeugt es Abhängigkeiten.