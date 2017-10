Marktübersicht Monitoring (3)

Monitoring ist nicht gleich Monitoring. Unternehmen müssen ihre Anforderungen an entsprechende Werkzeuge genau definieren, um für das geplante Budget auch die notwendigen Leistungen zu erhalten. Doch neben dem Preis spielen auch Aspekte wie Usabilty, Support und die via Monitoring zu erhebenden Daten eine Rolle. Und mittlerweile gilt es natürlich auch hier eine Entscheidung zu treffen, ob Monitoring on premise oder über die Cloud erfolgen soll. Unsere Marktübersicht hilft bei der richtigen Wahl. In diesem dritten Teil geht es um Packet Sniffing, Eventlog-Monitoring und Remote Management and Monitoring.

Das Eventlog-Monitoring spielt seine Vorteile vor allem durch seine Echtzeit-Verarbeitung aus.

Spezialisten für Netzwerkdaten

SNMP oder WMI liefern zwar durchaus auch Informationen über Netzwerk-Traffic, um aber mehr Details zu erfahren und wirklich in die Tiefe zu gehen, kommen IT-Verantwortliche um Flow oder Packet Sniffing nicht herum. Zwar bieten auch die großen Player (Big 4 und Big-4-Aspiranten) und die Allrounder ebenfalls Flow- und/oder Packet Sniffing-Funktionalitäten, finden sich dann jedoch entweder im Hochpreissegment oder bieten nur eingeschränkte Möglichkeiten. Wirklich tiefgehende, paketbasierte Traffic-Analyse generiert enorme Lasten auf dem Netz und fordert hochperformante Lösungen. Auf der anderen Seite kann diese Analyse aber auch sehr aufschlussreiche Informationen zur Performance von Applikationen oder der Qualität von Video- und Sprachübermittlung liefern. Im Markt hat sich eine ganze Reihe von Spezialisten etabliert, wie beispielsweise Scrutinzer von Plixer oder OmniPeek von Wildpackets, die oft auch als Appliance angeboten werden, um die Installation zu vereinfachen und bestmögliche Performance sicherzustellen. Manche Tools wie PacketShaper von Blue Coat gehen noch einen Schritt weiter und steuern und optimieren auch den Netzwerk-Traffic. Weitere Marktteilnehmer sind hier Colasoft Capsa, Fluke Networks und Network Instruments Observer.



Was Preis und Komplexität angeht, wenden sich die Traffic-Spezialisten ähnlich den Application Performance-Monitoring-Lösungen eher an spezialisierte Unternehmen wie Service-Provider oder Betreiber von Rechenzentren – oder an große Unternehmen mit entsprechender IT-Infrastruktur. Für mittelständische Unternehmen gilt es, den eigentlichen Bedarf vorab genau zu ermitteln und mit den gebotenen Optionen abzugleichen: Oft stellen Lösungen aus dem Allrounder-Segment die benötigte Funktionalität zur Verfügung und bieten darüber hinaus noch zahlreiche weitere Features an, um die komplette IT über unterschiedlichste Protokolle und Methoden zu überwachen – während die Spezialisten da passen müssen.