Container 2.0: Auf dem Weg von stateless zu stateful

Durch klar definierte Laufzeitumgebungen weisen Container eine hohe Portabilität auf und sind unabhängig von darunterliegenden Systemen. Noch sind sie überwiegend stateless und so im Aufbau und Betrieb relativ unkompliziert. Es kündigt sich jedoch eine Trendwende an: Unternehmen möchten verstärkt Anwendungen in Containern nutzen, die statusbehaftet, also stateful, sind. Einsatzszenarien sind etwa Big-Data-Verfahren oder ein einfacheres Verschieben von Anwendungen in die Public Cloud. Der Fachartikel schildert die Herausforderungen.

Container gibt es in allen Geschmacksrichtungen. Statusbehaftete Container werden immer verbreiteter.

Im Gegensatz zu einer virtuellen Maschine sind Container komplett unabhängig von darunterliegenden Systemen. Ihre Vorteile beziehen sie daraus, dass sie nicht zustandsbehaftet – also stateless – sind. Sie sind ideal für den Einsatz von Microservices. Diese kleinen Dienste übernehmen in der Regel nur ein bis zwei Aufgaben und sind daher sehr überschaubar. Mit ein paar Zeilen Code in einen Container verpackt, sind sie schnell deployed. Stateless-Container lassen sich durch vorgefertigte Images in kürzester Zeit neu erstellen oder wegwerfen. Sie sind immutable und die DevOps-Teams müssen sich keine Gedanken um die darin befindlichen Daten machen.



Sie lassen sich beliebig zwischen verschiedenen Cloud-Umgebungen, Bare-Metal-Servern oder Rechenzentren verschieben – im Hinblick auf Hybrid- und Multi-Cloud-Szenarien ein ideales Gesamtpaket. Doch genau dieses hohe Bereitstellungstempo sowie den geringen Overhead für benötigte Ressourcen und Management, wollen immer mehr IT-Abteilungen auch für Stateful-Container. Für diese hat vor einem Jahr Florian Leibert, CEO von Mesosphere, den Begriff "Container 2.0" geprägt und das Thema in den Fokus der Container-Community gerückt.