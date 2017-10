Echtzeitübersetzung für den IT-Service

Gerade in Unternehmen mit Auslandsniederlassungen könnten viele IT-Service-Desks von Echtzeitübersetzung profitieren. Dabei kommen Systeme zum Einsatz, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen mündliche und schriftliche Kommunikation in Echtzeit übersetzen. Reibungslose Kommunikation mit Anwendern unterschiedlichster Muttersprachen – den Vorteilen dieses Konzepts geht unser Fachartikel auf den Grund.

Mehrsprachiger IT-Support könnte sich schon bald per Knopfdruck realisieren lassen.

Auf den Anwender-Support spezialisierte Übersetzungssysteme können die Kommunikation zwischen Personal und Nutzern von IT-Service-Desks wesentlich effizienter machen. Durch mehrsprachige Kommunikation in Echtzeit sowie quer über die Kanäle hinweg lässt sich der Support auf ein neues Level heben. Möglich wird dies durch den Einsatz von Technologien der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens.



Internationaler IT-Support braucht breites Sprachangebot

Bis vor wenigen Jahren fand die Kommunikation im IT-Support hauptsächlich mündlich statt – meistens telefonisch. Heute läuft sie zu einem großen Teil schriftlich ab, per E-Mail oder Live-Chat. Bei international tätigen Unternehmen kommen die Anwender, ob Kunden, Mitarbeiter oder Partner, aus den verschiedensten Ländern. Folglich haben sie unterschiedliche Muttersprachen. Für eine effiziente Kommunikation zwischen den Support-Mitarbeitern und den weltweit verbreiteten Anwendern brauchen Service-Desks ein entsprechend breites Sprachangebot. Zwar ist heutzutage die Kommunikation auf Englisch eine Option, doch laut einer aktuellen Studie des International Customer Management Institute (ICMI) und Lionbridge erwarten mindestens 60 Prozent der Kunden, dass Unternehmen ihre Services in ihrer Muttersprache anbieten und Content ebenfalls in den jeweiligen Landessprachen zur Verfügung steht.