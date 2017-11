Schatten-IT: Ursachen, Wirkung und Gegenmaßnahmen

Schatten-IT ist ein Problem, mit dem fast jeder IT-Administrator zu kämpfen hat. Die Ursachen sind ganz unterschiedlicher Natur: Angefangen bei der Bequemlichkeit der Mitarbeiter bis hin zu schlecht nutzbaren Tools, die zur Eigeninitiative zwingen. Angesichts der bevorstehenden EU-Datenschutzgrund -verordnung und der damit zusammen -hängenden Bußgelder kann Schatten-IT weitaus größere Folgen als geahnt haben. Erfahren Sie im Fachbeitrag mehr zu erfolgreichen Gegenmaßnahmen.

Wandert der Nutzer in den Untergrund, kann die Schatten-IT auch rechtliche Folgen für das Unternehmen haben.

Das Phänomen der Schatten-IT ist keineswegs neu. Bereits seit Langem existieren in vielen Unternehmen parallele, quasi inoffizielle Zweitsysteme, die meist in Fachabteilungen neben der eigentlichen IT-Architektur ihr Eigenleben führen. Die IT-Abteilungen verlieren dadurch entscheidend an Kontrollmöglichkeiten über die IT-Prozesse. Es besteht sogar die Gefahr, dass in den Fachbereichen auch strategische Entscheidungen über IT-Investitionen getroffen und Innovationen angestoßen werden, sodass der Einfluss der IT-Abteilungen zunehmend sinkt.



Was sind nun die Gründe für diese Entwicklung? Ein entscheidender Treiber ist sicherlich die digitale Transformation. Gesellschaft und Wirtschaft sehen sich mit einer großen Vielfalt an neuen, digitalen Technologien und Möglichkeiten konfrontiert, die auch in Unternehmen Einzug halten. Insbesondere die starke Verbreitung mobiler Geräte wie Smartphones, Tablets und Phablets spielt dabei eine wichtige Rolle. Mitarbeiter nutzen häufig ihre eigenen Geräte auch für Firmenzwecke – Stichwort BYOD – und schrecken oft nicht davor zurück, sich im Unternehmen online-basierter IT-Ressourcen wie Dropbox oder AWS zu bedienen. Die IT-Verantwortlichen bemerken davon oft nichts – oder erst dann, wenn es Probleme gibt.