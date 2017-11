Sichere Stromversorgung in virtuellen IT-Infrastrukturen

Virtualisierte und Software-definierte Rechenzentren stellen wie physische Umgebungen auch hohe Anforderungen an den Schutz vor Stromschwankungen und -ausfällen. Um Datenverlusten vorzubeugen, bedarf es moderner, softwareunterstützter USV-Systeme. Der Artikel erläutert, wie diese als Schnittstelle zwischen Stromzufuhr und virtueller Architektur für verschiedene Szenarien automatisiert Gegenmaßnahmen einleiten. Diese reichen vom Verschieben wichtiger Anwendungen bis zum sequenziellen Abschalten der kompletten Infrastruktur.

Die Notstromversorgung fürs virtualisierte Rechenzentrum sollte weniger individuelle Herausforderung denn durchdachte Automatisierung sein.

Sicher, hochverfügbar und gleichzeitig energieeffizient. So heißen heutzutage die Anforderungen an moderne Rechenzentren. Gleichzeitig befinden sich IT-Infrastrukturen in beständigem Wandel und Wachstum. Das Bestreben nach schlankeren Prozessen und neu erschließbaren Geschäftsmodellen durch die Digitalisierung hat zur Folge, dass immer mehr Hard- und Softwareinstallationen an das System angeschlossen und in bestehende Prozesse einbezogen werden.



Die Administratoren stehen also vor der Herausforderung, neue Komponenten in die bestehende IT-Landschaft zu integrieren und gleichzeitig im Auge zu behalten, dass jede Anwendung mit ausreichend Strom gespeist wird. Denn der Energieversorgung kommt eine immer wichtigere Bedeutung zu. Fällt sie weg, steht das Unternehmen still. Da inzwischen aber nahezu alles irgendwie vernetzt ist, ist das Unternehmen viel abhängiger von einem intakten Stromfluss als früher und Ausfälle haben daher weitreichendere Konsequenzen. Das bestätigt eine Umfrage von Eaton unter IT-Managern in kleinen und mittleren Unternehmen bis 1.000 Beschäftigte. Diese ergab, dass sich die Kosten für ungeplante Ausfälle auf sehr hohe sechsstellige Beträge summieren können. Eine intakte Stromzufuhr ist also fast schon existenziell, um das Unternehmen vor gravierenden Ausfällen und den damit verbundenen Kosten zu schützen.