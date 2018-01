Hyperkonvergent und trotzdem einfach

Neue hyperkonvergente Infrastrukturen (HCI), die gerade auf den Markt kommen, automatisieren nicht nur die Bereitstellung von virtuellen Maschinen und deren Management weiter. Vielmehr wollen diese hochintegrierten Systeme die unflexible Skalierung der Vorgängergeneration vergessen machen. Das Lastverhalten bei ihnen über Policies zu regeln, schafft die Voraussetzung dafür, dedizierte Workloads und hochperformante Kernanwendungen abzudecken. Wie das auch bei einem einfachen IT-Betrieb funktioniert, erklärt der Artikel.

Bei modernen HCI-Systemen stehen verschiedene Ausstattungen für Storage und Compute zur Auswahl.

Kreativität und Unternehmertum lassen sich nicht auf Knopfdruck bereitstellen, damit datenbasierte Produkte und Geschäftsmodelle von morgen entstehen. Anders verhält es sich mit der IT. Wer quasi nur noch den Schlüssel umdrehen will, um sich auf Entwicklung und Tests von Anwendungen zu konzentrieren, sollte über eine hyperkonvergente Infrastruktur in seinem Rechenzentrum nachdenken. Automatisierung fängt dann bereits beim Deployment an, wodurch sich die Inbetriebnahme einer solchen Komplettlösung auf unter 45 Minuten verkürzt.



Das Administrieren der aufeinander abgestimmten und softwaregesteuerten Komponenten Server, Storage, Compute, Network und Virtualisierung geschieht über die zentrale Konsole. Routineaufgaben verlangen nur noch wenige Eingriffe. So stellen das Aufsetzen und Provisionieren einer virtuellen Maschine (VM) oder von Backups im Idealfall bloß noch leichte Fingerübungen auf der Tastatur dar. Der Administrationsaufwand bleibt auch bei anderen Standardaufgaben auf das Nötigste beschränkt.



Wann ein konvergentes 5-Gänge-Menü enttäuscht

Zwar verringern auch konvergente Infrastrukturen (CI) den Administrationsaufwand schon erheblich. Server, Speicher, Netzwerk und Virtualisierung funktionieren reibungslos in diesem einem Hardware-zentrierten System. Eine CI-Lösung lässt sich mit einem perfekt abgestimmten 5-Gänge-Menü vergleichen: Ein Unternehmen erhält im ersten Gang das Rack, als Zweites Netzwerk und danach Compute auf Sterne-Niveau serviert. Gang Nummer 4 mit Hypervisor und Speicherbetriebssystem bereiten den Abschluss für die Applikation im Finale vor. Ein Unternehmen kann sich über ein bestens ausbalanciertes System freuen, das der Hersteller genau nach seinen Anforderungen zusammenstellt, damit beispielsweise SAP HANA performant läuft.