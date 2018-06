Installation von vCenter Server 6 (3)

Die zentrale Verwaltung von vSphere-Infrastrukturen leistet das vCenter. Als unverzichtbares Element liegt es in zwei Varianten vor: als Windows-basierter Server und als Linux-Appliance. Letztere verspricht, das Budget zu schonen, indem etwa eine Datenbank mitgeliefert wird. Doch erreicht die Umgebung eine gewisse Größe, zeigen sich hier Limitierungen. Wir gehen Schritt für Schritt durch beide Installationsvarianten.

Installation der Appliance

Um die vCenter-Appliance zu installieren, stellen Sie die ISO-Datei auf einem Rechner bereit, mit dem Sie auch Zugriff auf die Hypervisor-Hosts haben. Klicken Sie doppelt auf die Datei "vcsa-setup.html", um den Installationsassistenten zu starten. Startet die Installation nicht, weil das entsprechende Plug-In fehlt, installieren Sie auf dem Windows-Rechner "VMware Client Integration Plug-In". Die Installationsdatei finden Sie im Verzeichnis "vcsa" der bereitgestellten ISO-Datei. Startet der Client, können Sie sich an die Installation der Appliance machen, indem Sie die entsprechende Schaltfläche nutzen.



Haben Sie die Installation der Appliance auf einer Arbeitsstation gestartet, führt Sie der Installationsassistent durch die Einrichtung. Achten Sie darauf, dass der Client eine Verbindung zum entsprechenden Hypervisor aufbauen kann, auf dem Sie die Appliance installieren wollen. Bestätigen Sie zunächst die Lizenzbedingungen. Im nächsten Schritt geben Sie den Namen oder die IP-Adresse des Hosts an sowie die Anmeldedaten für den Verbindungsaufbau. Anschließend baut der Installationsassistent eine Verbindung zum Hypervisor auf. Ist dies erfolgt, geben Sie den Namen ein, unter dem die Appliance auf dem Host erscheinen soll sowie das Kennwort zur Anmeldung.



Haben Sie im Netzwerk bereits einen vCenter-Server im Einsatz, können Sie sich im Assistenten auch direkt daran anbinden, indem Sie die entsprechende IP-Adresse oder Namen angeben. Dabei kann es sich natürlich auch um die Windows-Version handeln. Anschließend können Sie im Assistenten zur Installation der Appliance die Datacenters anzeigen und direkt an dieser Stelle den Host auswählen, auf dem die neue vCenter-Installation bereitgestellt werden soll. Im Assistenten werden dazu alle vorhandenen Cluster angezeigt und Sie können sich bereits an dieser Stelle an die Umgebung anbinden.Danach haben Sie zur Einrichtung der vCenter-Appliance die gleichen Möglichkeiten wie beim Installieren des vCenter-Servers unter Windows. Sie können eine eingebettete Installation inklusive des Plattform Services Controller durchführen oder Sie wählen einen bereits installierten Server mit Plattform Services Controller. Hier ist auch eine Anbindung an einen bereits installierten vCenter-Server möglich, der über den Plattform Services Controller verfügt.Nach dieser Auswahl legen Sie fest, wie viele Hosts Sie mit der Appliance verwalten wollen. Achten Sie darauf, dass die Hardwarevoraussetzungen der Appliance stark ansteigen, wenn Sie größere Umgebungen verwalten. Verwenden Sie hier also möglichst passende Einstellungen, die Ihrer tatsächlichen Umgebung entsprechen.Im Rahmen der Einrichtung definieren Sie anschließend, auf welchem Datenspeicher des entsprechenden Hosts Sie die Appliance speichern. Hier steuern Sie auch, welche Datenbank Sie für vCenter verwenden wollen. Wie bei der Installation von vCenter können Sie sich an eine externe Datenbank anbinden oder die integrierte PostgreSQL-Datenbank verwenden. Im Gegensatz zur Windows-Installation unterstützt die Appliance nicht die Anbindung an Microsoft SQL-Server, sondern lässt sich nur an Oracle-Datenbanken anbinden.Danach konfigurieren Sie die Netzwerkverbindung der Appliance. Dazu zeigt der Assistent die Netzwerke an, die auf dem entsprechenden Host zur Verfügung stehen. Zum Abschluss erhalten Sie noch eine Zusammenfassung und können die Integration der Appliance schließlich mit "Beenden" starten.Achten Sie darauf, dass der Name der Appliance und die IP-Adresse manuell auf den DNS-Servern eingetragen werden müssen, damit die Namensauflösung funktioniert. Während der Installation versucht der Assistent den Namen der Appliance im Netzwerk per DNS aufzulösen. Gelingt ihm das nicht, erhalten Sie eine Fehlermeldung. Sie sollten daher bereits vor der Installation der Appliance den DNS-Namen festlegen und in der DNS-Zone anlegen, in der Sie die Appliance hinterlegen. Geben Sie bei der Installation der Appliance einen DNS-Namen an, der nicht aufgelöst werden kann, erhalten Sie eine Fehlermeldung, und die Installation schlägt fehl.Wird die Installation nicht erfolgreich abgeschlossen, schließen Sie das Installationsfenster. Bevor Sie eine erneute Installation durchführen können, müssen Sie zuerst die VM auf dem Host ausschalten und löschen. Starten Sie den Installationsassistenten erneut, wenn Sie den Fehler behoben haben.