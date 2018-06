IT-Sicherheit an der Rennstrecke

Die Sicherheit der Fahrer steht bei der Formel 1 an erster Stelle. Doch wie sieht es mit der IT-Sicherheit aus? Gerade bei internationalen Events wie der Formel 1 gilt es, sich auf die jeweiligen Rahmenbedingungen einzustellen. Ein umfassender Schutz der IT-Systeme ist unerlässlich. Der Veranstalter setzt hierzu auf einen Managed Security Service Provider. Wie die Auslagerung der IT-Überwachung in der Praxis funktioniert und wie dabei Hard- und Software zusammenspielen, zeigt dieser Anwenderbericht.

Nicht nur der Rennfahrer, auch die IT bedarf in der Formel 1 eines besonderen Schutzes.

Die Formel 1 lockt jährlich hunderttausende Besucher an die Rennstrecken in aller Welt. Außerdem verfolgen Millionen Zuschauer die Rennen an den Bildschirmen. Seit 2017 ermöglicht der Veranstalter F1 EXPERIENCES neue, spannende Einblicke hinter die Kulissen eines Formel-1-Rennens. Die Besucher des Veranstalters erleben die insgesamt 20 Formel-1-Rennwochenenden aus einer einzigartigen Perspektive – nämlich aus der Sicht eines Rennfahrers. Sie erhalten Zugang zu exklusiven Bereichen, die normale Besucher nicht zu Gesicht bekommen. Sie erleben einen Tag im Rennstall, machen Wanderungen durch die Boxengasse oder erhalten einen Einblick in das Fahrerlager – je nach gebuchtem Eventpaket. Der Veranstalter ermöglicht seinen Besuchern einzigartige Meet & Greets mit bekannten Sportlegenden sowie Newcomern aus der Motorsportszene.



Die F1 EXPERIENCES hat außerdem ein eigenes Rennteam. Zwischen den Sessions haben die geladenen Gäste die Gelegenheit, in den Rennautos des Teams auf den jeweiligen Strecken mitzufahren. Sie machen Reifenwechsel und führen Interviews mit den Gästen – wie der Alltag eines Rennfahrers eben so aussieht.



Herausforderung IT-Sicherheit in der Formel 1

Gerade bei internationalen Events mit wechselnden Rahmenbedingungen wie der Formel 1 ist ein umfassender Schutz der IT-Systeme unerlässlich – gleichzeitig aber auch sehr aufwändig. Cyberangriffe können schwerwiegende Folgen haben. Davon sind nicht nur die Events abseits der Rennstrecke betroffen, auch der Rennbetrieb kann dadurch massiv gestört werden. Zudem können für das Team bei einer Störung der Systeme neben Imageschäden auch schwerwiegende wirtschaftliche Folgen entstehen. Um solche Sicherheitsvorfälle zu vermeiden, ist eine gut abgesicherte IT-Infrastruktur unentbehrlich.



Die F1 EXPERIENCES steht bei ihren Veranstaltungen vor vergleichbaren Herausforderungen. Aus diesem Grund machte sich das Unternehmen auf die Suche nach einer geeigneten Sicherheitslösung, die ihre hohen Anforderungen im Formel 1-Zirkus vollständig erfüllt. Dabei steht für das Unternehmen die optimale Erreichbarkeit des Sicherheitsanbieters an erster Stelle. Schnelle Reaktionszeiten sind unerlässlich. Bei Störungen während der Events müssen die Verantwortlichen umgehend handeln, um einen möglichen Schaden abzuwenden und die Fortsetzung der Veranstaltung zu gewährleisten. Demzufolge sollte der IT-Sicherheitsanbieter neben einer zuverlässigen performanten Hardware auch einen permanenten und proaktiven Support bieten.

Managed Security Services rund um die Uhr

Im Rahmen der Evaluationsphase überzeugte eine Lösung der Network Box Deutschland GmbH. Seit der Formel-1-Saison 2017 setzt das Team der F1 EXPERIENCES auf den Service des Kölner Managed Security Service Provider (MSSP). Das Unternehmen ist seit mehr als 16 Jahren als Entwickler, Hersteller und MSSP aktiv. Die IT-Sicherheitslösungen des Unternehmens basieren auf eigener Hard- und Software und sichern die komplette IT-Landschaft im Unternehmen ab. Aus der Ferne übernimmt die Managed-Security-Lösung das Unified Threat Management (UTM) sowie die Konfiguration, Wartung und konstante Überwachung der Firewalls.



Mit einem rund um die Uhr verfügbaren Security Operation Center (SOC) kontrolliert der Anbieter die Sicherheitsereignisse und spielt Echtzeitupdates ein, die vor neuen Angriffsmethoden schützen. Die Managed-Security-Lösung ergreift die nötigen Maßnahmen, um Bedrohungen abzuwehren. So überwacht der externe Dienstleister die Unternehmensnetze und spürt Sicherheitslücken auf. Bei einer Bedrohung wie etwa einem Malwarebefall benachrichtigt der MSSP den Ansprechpartner umgehend, sodass das Problem schnellstmöglich behoben wird. Das Team der F1 EXPERIENCES entschied sich für das Network-Box-Produkt M-Serie. Seit 2017 nutzt der Organisator das Paket UTM+ und als Basis die M-295i-Hardware von Network Box. Diese ist skalierbar, technisch up to date und leicht in das vorhandene System integrierbar. In Verbindung mit dem Software-Paket UTM+ sorgt die Lösung für umfassende Sicherheit der Unternehmensnetze.



Rundum-Schutz mit Hard- und Software

Die UTM sorgt als Plattform mit allen relevanten Schutzmodulen wie Firewall, VPN, IDS/IPS, Spam-Filterung, Anti-Malware-Proxy, Content-Filter und Infected LAN für einen Rundum-Schutz, sowohl im operativen Bereich des Teams als auch für das WLAN in den Gästebereichen. All diese Module werden fortlaufend mit den aktuellen Signaturen über das patentierte PUSH-Update-Verfahren von Network Box versorgt und in Echtzeit aktualisiert. Der Content-Filter und die Data Leakage Prevention ermöglicht es, erlaubte Inhalte im Netz und den Versand von E-Mails gemäß den individuellen Unternehmensregeln umzusetzen. Im Service enthalten sind sowohl sämtliche Signatur- und Firmware-Updates als auch alle Konfigurationsänderungen (etwa Ports öffnen sowie Proxy-Regeln anpassen). Des Weiteren gewährleistet der Hersteller mit seiner selbstentwickelten Zero-Day Anti-Malware Engine Z-SCAN die erfolgreiche Abwehr sämtlicher neuester Bedrohungsarten.



Während aller Rennveranstaltungen hat die F1 EXPERIENCES einen festen Ansprechpartner aus dem Support-Team. Die Experten der Security Operation Center stehen dem Kunden rund um die Uhr zur Verfügung. Die Verantwortlichen haben eine direkte Telefonverbindung in das Kölner SOC und können bei Störungen oder Totalausfällen jederzeit Support einholen. Durch das 24/7 aktive Monitoring können die Experten bei Unregelmäßigkeiten umgehend eingreifen, sobald sich die Anforderungen an das UTM-System kurzfristig ändern.



Fazit

F1 EXPERIENCES hat sich mit einer Kombination aus Hard- und Software des Kölner MSSP einen Rundum-Schutz mit ins Rennen gebracht. Die UTM-Appliance sorgt mit ihren Schutzmodulen für IT-Sicherheit in allen Bereichen des Teams. So garantiert der Veranstalter den effektiven Schutz der Kundendaten und einen reibungslosen Ablauf des Rennbetriebs. Network Box integriert sich in das Team und bietet trotz des geringen Aufwandes für die Administratoren einen höchstmöglichen Mehrwert. Die IT-Administratoren vor Ort werden deutlich entlastet und können sich auf ihre eigentliche Aufgabe im Rennbetrieb konzentrieren.