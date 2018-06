vSphere-Replikation zwischen Rechenzentren (1)

Sofern Sie in Ihren virtuellen Maschinen unternehmenskritische Anwendungen ausführen, sollten Sie über Ausfallsicherheit nachdenken. Mit vSphere Replication replizieren Sie einzelne VMs zwischen verschiedenen Rechenzentren und auch zwischen verschiedenen vCenter-Servern. Im ersten Teil der Workshopserie gehen wir auf die Grundlagen der Replikation ein, beschreiben Netzwerkkonfiguration und Benutzerrechte und wie Sie die Appliance für vSphere Replication installieren.

Mit vSphere Replication erhöhen Sie die Ausfallsicherheit von unternehmenskritischen Anwendungen.

vSphere Replication ist zum Beispiel sinnvoll, wenn Sie Ausfall-Standorte betreiben oder unterschiedliche Rechenzentren, in denen Sie VMs replizieren wollen. Gibt es in einem RZ einen Katastrophenfall, können Sie die replizierte VM im Ausfalls-Rechenzentrum verwenden. Natürlich haben Sie die Möglichkeit, über vSphere eine Replikation im gleichen RZ zwischen verschiedenen Clustern durchzuführen. Zusätzlich können Sie VMs von verschiedenen Standorten in Ihrem Unternehmen in einen Ausfallstandort replizieren, wenn in einem anderen RZ Hosts oder VMs ausfallen. Gesteuert wird die Replikation über eine Appliance, die Sie in jedem vCenter-Server-Rechenzentrum installieren, das Sie in die Replikationsinfrastruktur einbinden.



Damit Sie vSphere Replication nutzen können, müssen Sie zunächst einmal vCenter einsetzen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie die vCenter-Appliance verwenden oder eine herkömmliche Installation. vSphere Replication steht Ihnen als virtuelle 64-Bit-Appliance zur Verfügung und liegt in komprimierter Form im OVF-Format vor. Die Appliance ist mit einer Dual-Core-CPU, einer 16-GByte- und einer 2-GByte-Festplatte sowie 4 GByte RAM konfiguriert. Zusätzliche vSphere-Replication-Server benötigen 716 MByte RAM. Sie sollten also die Hardware in Ihrer Umgebung entsprechend planen, wenn Sie vSphere Replication einsetzen möchten.