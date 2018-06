Im Test: datamate Fellow

Mit datamate Fellow tritt ein einfach zu bedienender Small-Business-Server auf Linux-Basis an, um in kleinen Unternehmen die Zusammenarbeit zu erleichtern. Neben Datenaustausch und Groupware-Funktionen adressiert Fellow auch Telefonie und CRM. IT-Administrator war positiv überrascht ob des überaus durchdachten Konzepts.

Die Firma datamate hat sich auf Linux und darauf aufbauende Open-Source-Lösungen spezialisiert. Unter dem Motto "rethink IT" bieten die Mainzer eine Produktfamilie an, die aktuell vier Mitglieder umfasst. Den Kern der Produktpalette bildet der Small Business Server "Fellow". Es handelt sich dabei um eine Hardware in Form eines Miniservers des Herstellers Terra, die von datamate mit einem angepassten Linux-Betriebssystem bestückt und als Komplettlösung angeboten wird. Dabei betonen die Entwickler, dass es sich nicht rein um Hardware, sondern um integrierte Produkte mitsamt passendem Service handelt. Die einfache Bedienbarkeit steht im Vordergrund, damit auch sehr kleine Firmen ohne eigenen Admin sorgenfrei arbeiten können.Das System kommt mit 24 Monaten Support bei Hardwaredefekten, verlängerbar auf bis zu 60 Monate, bei 24 Stunden Reaktionszeit an Werktagen. Die initiale Einrichtung des Systems und eines Clientcomputers durch datamate ist im Kaufpreis inbegriffen. Auf Wunsch bietet der Hersteller darüber hinaus Wartungsverträge zur Unterstützung bei Konfiguration und Betrieb des Systems.Über den Datenaustausch und typische Groupware-Funktionen hinaus hat Fellow auch die Virtualisierungsumgebung VirtualBox an Bord, mit der Nutzer das System um eigene virtuelle Maschinen erweitern können. Zwei VMs bringt Fellow ab Werk mit, nämlich das CRM-System Odoo sowie die SIP-Telefonanlage 3Cx. Als Alternative zu Letzterer bietet datamate optional auch die Lösung FreePBX an.Mit der einfach zu bedienenden Oberfläche, den verständlichen Anleitungen und der Unterstützung des Herstellers waren wir in der Lage, eine komplette Arbeitsumgebung für ein kleines Unternehmen in weniger als fünf Stunden aufzubauen. Dabei konnten wir mit Diensten für Dateiaustausch und -synchronisation, Groupware, CRM sowie Telefonie den typischen Herausforderungen des Alltags begegnen.Mit Fellow gelingt datamate der Beweis, dass der Einsatz von Open-Source-Software nicht zwingend kompliziert sein muss. Das System lässt sich konfigurieren und betreiben, ohne dass ein Ausflug auf die Shell oder in Textdateien nötig wäre. Wie der Hersteller verschiedene Lösungen integriert und per Single Sign-on in einer Oberfläche nutzbar macht, hat uns positiv überrascht. Insbesondere mit dem Client-Computer Buddy verpackt datamate die gut integrierte Technik auch noch in ein attraktives Äußeres, das sich auf dem Schreibtisch und sogar im gemütlichen Wohnzimmer nicht verstecken muss.Den kompletten Test finden Sie in Ausgabe 06/2018 ab Seite 24.