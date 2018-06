Radio 2.0 mit Software-defined Datacenter und Private Cloud

Der hessische Radiosender HIT RADIO FFH setzt längst nicht mehr nur auf die Ausstrahlung des üblichen Radioprogramms, sondern verfolgt eine "Mobile first"-Strategie mit einer umfangreichen digitalen Präsenz. Doch erhöhte Zugriffsraten zwangen die Infrastruktur in die Knie. Der Anwenderbericht erklärt, weshalb sich die Radioanstalt für ein Software-defined Datacenter aus der Private Cloud entschied, um auf diese Weise auch Lastspitzen flexibel abfangen zu können.

HIT RADIO FFH ging es bei der Kombination SDDC, Virtualisierung und Private Cloud vor allem um das Abfedern von Lastspitzen.

HIT RADIO FFH ist seit 27 Jahren Hessens meistgehörtes Radioprogramm. Es sendet rund um die Uhr Musik, bringt als einziger hessischer Sender 24/7 Live-Nachrichten aus Hessen, Deutschland und der Welt sowie Berichte aus sechs FFH-Regionalstudios und informiert über Wetter und Verkehr. 1989 zum ersten Mal "on Air" gegangen, ist HIT RADIO FFH ein Programm der Radio / Tele FFH GmbH & Co. Betriebs KG.



Der Radiosender betreibt aus seinem Hauptsitz in Bad Vilbel bei Frankfurt am Main neben HIT RADIO FFH auch Hessens erfolgreichsten jungen Sender planet radio und den Sender harmony.fm. Die Webportale der drei Sender erhalten jeden Monat über sechs Millionen Besuche. Ergänzt wird das Medienangebot durch 20 Webradio-Kanäle für unterschiedliche Zielgruppen.