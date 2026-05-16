Der Buzzer für das Meeting des Grauens

Wer kennt es nicht: In Planungsrunden und Statusmeetings türmen sich Buzzwords zu beeindruckenden Nonsens-Gebirgen auf – und alle schweigen höflich. Der Bullshit Button macht Schluss mit dem stillen Leiden.

Ein Knopfdruck genügt, und einer von fünf Sprüchen füllt den Raum: von "Warning, warning bullshit alert!" über "Bullshit in aisle 2." bis zum knappen, entschlossenen "Bullshit!" – jeweils begleitet von Licht- und Soundeffekten, die keinerlei Interpretationsspielraum lassen. Wer den Button per Klettband auf dem Schreibtisch befestigt, hat immer eine schlagfertige Antwort zur Hand – ganz ohne die eigene Stimme zu bemühen. Für besonders ergiebige Sitzungen empfiehlt sich außerdem ein Platz direkt neben der Tastatur, damit die Reaktionszeit stimmt.

Mit 7,5 Zentimetern Durchmesser und gerade einmal 100 Gramm Gewicht reist der rote Buzzer auch problemlos mit ins nächste Auswärtstreffen. Die bereits eingelegten AAA-Batterien sorgen dafür, dass er vom ersten Tag an einsatzbereit ist – kein Laden, kein Einrichten, kein Onboarding. Für 14,95 Euro ist das zweifellos eine der kosteneffizientesten Investitionen in die Meeting-Kultur des Jahres.