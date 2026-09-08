Gemini 3.8: Mehr Tempo bei Coding und Cybersicherheit

Google hat mit Gemini 3.8 Flash und einer spezialisierten Cyberversion zwei neue KI-Modelle veröffentlicht – kaum drei Wochen nach dem Vorgänger. Während das eine Modell vor allem Entwickler bei komplexen Programmieraufgaben unterstützen soll, richtet sich die zweite Version an ausgewählte Sicherheitsteams im Kampf gegen Cyberangriffe.

Google hat zwei neue KI-Modelle veröffentlicht: Gemini 3.8 Flash sowie eine darauf aufbauende Variante namens Gemini 3.8 Flash Cyber. Beide Modelle basieren auf derselben technischen Grundlage, richten sich aber an unterschiedliche Einsatzbereiche – das eine an Entwickler, das andere an Sicherheitsverantwortliche.

Mit der Veröffentlichung ist es laut Google bereits das dritte Flash-Modell innerhalb von sechs Wochen. Erst vor drei Wochen hatte der Konzern die Vorgängerversion 3.7 Flash vorgestellt, auf der die neue Generation nun aufbaut.

Verbesserungen bei Programmierung und komplexen Aufgaben

Gemini 3.8 Flash soll vor allem bei langwierigen Programmieraufgaben und mehrstufigen Denkprozessen deutliche Fortschritte gegenüber dem Vorgänger 3.7 Flash zeigen. Google verweist dabei unter anderem auf den Benchmark DeepSWE v1.1, bei dem das Modell eigenen Angaben zufolge größere und teurere Modelle bei der eigenständigen Lösung komplexer technischer Probleme übertrifft.

Auch in spezialisierten Fachbereichen wie Finanzanalysen und juristischer Recherche schneidet das Modell laut den veröffentlichten Testergebnissen besser ab als 3.7 Flash und andere aktuelle Modelle. Beim sogenannten HLE-Verified-Test, der Wissen aus Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften und Berufsfeldern prüft, erreicht Gemini 3.8 Flash einen Wert von 54,9 Prozent.

Preislich bleibt das neue Modell auf dem Niveau des Vorgängers: 0,75 US-Dollar pro Million Eingabe-Token und 3,75 US-Dollar pro Million Ausgabe-Token. Google begründet die gestiegene Leistungsfähigkeit unter anderem damit, dass das Modell bei komplexeren Aufgaben mehr Rechenschritte und Werkzeugaufrufe durchführt, was je nach Einstellung zu einem höheren Token-Verbrauch führen kann.

Cybervariante für ausgewählte Sicherheitsteams

Die zweite Neuvorstellung, Gemini 3.8 Flash Cyber, ist gezielt für die Erkennung von Sicherheitslücken und das automatisierte Schließen solcher Schwachstellen trainiert. Zugang erhalten zunächst nur ausgewählte Organisationen über ein neues Programm namens Fairwind, dem laut Google unter anderem Behörden sowie Betreiber kritischer Infrastruktur angehören sollen.

Auf dem Branchen-Benchmark CyberGym, der die automatische Aufspürung von Schwachstellen misst, liegt das Modell nach Unternehmensangaben vor der Vorgängerversion 3.5 Flash Cyber und vor deutlich größeren Konkurrenzmodellen. In einem internen Test über 20 Programmiersprachen habe die Erfolgsquote bei der Schwachstellenerkennung erstmals über 70 Prozent gelegen.

Beim Schließen gefundener Lücken erreicht das Modell auf dem externen Benchmark CWE-Bench einen Pass@1-Wert von 47,2 Prozent – nur knapp hinter einem führenden, aber deutlich teureren Konkurrenzmodell mit 47,8 Prozent. Konkrete Praxisbeispiele nennt Google ebenfalls: Das Chrome-Sicherheitsteam soll mit dem Modell 2,6-mal mehr korrekte Patches erzeugt haben als mit den bislang besten kommerziellen Alternativen, und Googles eigenes Cloud-Sicherheitsteam habe eine kritische Schwachstelle in unter zwei Stunden aufgespürt, wofür üblicherweise Monate nötig seien.

Sicherheitsvorkehrungen und Verfügbarkeit

Beide Modelle sollen laut Google im Rahmen des unternehmenseigenen Frontier Safety Framework mit Schutzmechanismen gegen Missbrauch versehen sein, etwa im Bereich chemischer, biologischer, radiologischer und nuklearer Risiken sowie bei offensiven Cyberangriffen. Die Cybervariante verfügt demnach über weniger strenge Beschränkungen, was den eingeschränkten Zugang über das Fairwind-Programm erklärt. Zusätzlich verweist Google auf Verbesserungen bei der Abwehr sogenannter Prompt-Injection-Angriffe, gemessen am externen Testverfahren Gray Swan.

Gemini 3.8 Flash steht Entwicklern über die Programmierumgebung Google Antigravity, die Gemini API in Google AI Studio sowie Android Studio zur Verfügung. Unternehmen können über Gemini Enterprise zugreifen, während Privatnutzer mit einem Abonnement von Google AI Pro oder Ultra das Modell in der Gemini-App, im KI-Modus der Google-Suche sowie in Google Sheets nutzen können. Der Zugang zu Gemini 3.8 Flash Cyber muss hingegen gesondert über das Fairwind-Programm beantragt werden.