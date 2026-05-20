Google I/O 2026: Die KI übernimmt

Google hat auf der I/O 2026 Gemini Omni Flash vorgestellt – ein KI-Modell, das bestehende Videos per Sprachbefehl iterativ bearbeitet und dabei Physik, Charakterkonsistenz und Kontext berücksichtigt. Gleichzeitig bekommt die Google Suche selbstständig agierende Informationsagenten, die rund um die Uhr das Netz durchforsten und Nutzer proaktiv benachrichtigen.

Google hat auf der I/O 2026 ein größeres KI-Update vorgestellt. Im Zentrum stehen zwei Ankündigungen: das neue Videomodell Gemini Omni Flash und eine umfassend erweiterte KI-Suche. Beide Produkte folgen einer ähnlichen Logik – Eingaben aus verschiedenen Quellen sollen zu nützlichen, kontextbewussten Ausgaben werden, ohne dass Nutzer tief in Werkzeuge einarbeiten müssen.

Wie groß das Interesse an KI-gestützter Suche bereits ist, macht Google mit einer Zahl deutlich: Einen Monat nach dem Start des KI-Modus nutzten ihn bereits eine Milliarde Nutzer monatlich; die Zahl der Suchanfragen verdoppelte sich seitdem in jedem Quartal.

Videos per Sprachbefehl

Den größten Gesprächsstoff dürfte zunächst Gemini Omni Flash erzeugen. Das Modell ist das erste seiner neuen Produktfamilie Omni und verarbeitet Bild, Text, Audio und Video gemeinsam als Eingabe – und gibt daraus Videos aus. Kernfunktion ist die iterative Bearbeitung per Sprachbefehl: Nutzer können einem bestehenden Clip in natürlicher Sprache Anweisungen geben, die aufeinander aufbauen, ohne den Kontext der Szene zu verlieren.

Googles Angaben zufolge verfügt das Modell über ein intuitives Verständnis physikalischer Kräfte wie Schwerkraft und Fluiddynamik; Charaktere sollen dabei konsistent bleiben. Omni Flash steht ab sofort für Abonnenten von Google AI Plus, Pro und Ultra über die Gemini App sowie Google Flow bereit.

Für Nutzer von YouTube Shorts und YouTube Create ist das Modell diese Woche kostenlos verfügbar, der API-Zugang für Entwickler folgt in den kommenden Wochen. Eine Avatar-Funktion, die digitale Kopien der eigenen Person erstellt, bleibt für Europa-Nutzer vorerst gesperrt; alle generierten Videos erhalten automatisch das unsichtbare Wasserzeichen SynthID.

Intelligentere Suche

Auf der Suche-Seite markiert Google das, was es als größtes Upgrade des Suchfelds seit über 25 Jahren bezeichnet. Das neue intelligente Suchfeld erkennt Absichten im Voraus und schlägt Formulierungen vor; es akzeptiert Text, Bilder, Videos und Chrome-Tabs als Eingaben. Gleichzeitig zieht Google mit Gemini 3.5 Flash ein neues Standardmodell für den KI-Modus auf – weltweit, ohne Aufpreis.

Neu hinzu kommen sogenannte Informationsagenten: KI-Agenten, die im Hintergrund rund um die Uhr Blogs, Nachrichtenportale, Social-Media-Beiträge sowie Echtzeit-Daten zu Finanzen, Shopping und Sport durchsuchen und Nutzer bei relevanten Änderungen benachrichtigen. Wer eine Wohnung sucht, kann dem Agenten seine genauen Kriterien mitgeben; wer über neue Produkte eines Lieblingssportlers informiert bleiben will, beauftragt ihn ebenso. Informationsagenten sollen im Sommer zuerst für Google AI Pro- und Ultra-Abonnenten verfügbar werden.

Programmieren leichtgemacht

Ebenfalls neu ist agentisches Programmieren direkt in der Suche, ermöglicht durch die Kombination von Google Antigravity und den Coding-Fähigkeiten von Gemini 3.5 Flash. Nutzer können damit interaktive Grafiken, Simulationen oder maßgeschneiderte Dashboards generieren lassen – etwa einen Fitness-Tracker, der Bewertungen, Live-Karten und lokale Wetterdaten einbezieht.

Diese sogenannten Mini-Apps sollen im Sommer kostenlos für alle Google-Suche-Nutzer erscheinen; komplexere Anpassungen über Antigravity kommen in den nächsten Monaten zunächst für Pro- und Ultra-Abonnenten in den USA. Hinzu kommt "Personal Intelligence" im KI-Modus: Wer Gmail oder Google Fotos verbindet, erhält Suchantworten, die den eigenen Kontext berücksichtigen. Die Funktion ist in 200 Ländern und 98 Sprachen ohne Abonnement verfügbar – allerdings explizit nicht in deutschsprachigen Regionen.

KI hält Einzug in Google-Produkte

Google präsentiert sich auf der I/O 2026 als Unternehmen, das KI konsequent in seine gesamte Produktpalette einbettet – von der Videoerstellung bis zur alltäglichen Informationssuche. Ob der Ansatz, KI-Agenten dauerhaft im Hintergrund laufen zu lassen und persönliche Daten aus Gmail oder Fotos einzubeziehen, breite Akzeptanz findet, bleibt abzuwarten.

Gerade europäische Nutzer werden mehrere Funktionen – Personal Intelligence, Avatar-Erstellung – vorerst nicht nutzen können, was regulatorische Gründe nahelegt, auch wenn Google diese nicht explizit nennt. Was hingegen schon heute eingesetzt werden kann, ist beachtlich breit; und mit dem Versprechen weiterer Ausgabeformate für Omni sowie dem angekündigten API-Rollout dürfte die Ankündigungsdichte in den nächsten Wochen kaum abnehmen.