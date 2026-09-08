Europas KI-Hoffnung Mistral holt Rekordsumme

Drei Jahre nach der Gründung schreibt Mistral europäische Finanzierungsgeschichte: Mit zusätzlichem Kapital in Höhe von 3 Milliarden Euro steigt die Bewertung des französischen KI-Unternehmens auf rund 21 Milliarden Euro. Der Abstand zu US-Giganten wie Anthropic und OpenAI bleibt trotz des Rekords jedoch riesig – für Europas technologische Unabhängigkeit könnte Mistral dennoch zur Schlüsselfigur werden.

Das französische KI-Unternehmen Mistral hat sich laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters frisches Kapital in Milliardenhöhe gesichert. Wie das erst drei Jahre alte Unternehmen am Dienstag mitteilte, sammelte es 3 Milliarden Euro ein – bei einer Bewertung von rund 21 Milliarden Euro, umgerechnet etwa 24 Milliarden Dollar.

Nach eigenen Angaben handelt es sich um die größte Eigenkapitalfinanzierung, die je ein privat gehaltenes europäisches Technologieunternehmen gestemmt hat. Angeführt wurde die Runde gemeinsam vom bisherigen Investor PSG Equity, dem südkoreanischen Elektronikkonzern Samsung sowie dem EU-geförderten Scaleup Europe Fund.

Wachsende Bedeutung in Europa

Für Samsung und den Scaleup Europe Fund ist es das erste Investment in Mistral überhaupt. Firmenfinanzchef Johan Bergqvist sagte Reuters, die Finanzierungsrunde mache Mistral zum zweithöchstbewerteten privaten Technologieunternehmen Europas und zugleich zum am schnellsten wachsenden Unternehmen des Kontinents.

Das frische Kapital soll laut Bergqvist in den Ausbau der eigenen KI-Modelle sowie in sogenannte Frontier-Forschung fließen. Damit will Mistral im Wettbewerb mit deutlich größeren Rivalen mithalten.

Trotz der beeindruckenden Summe bleibt der Abstand zur internationalen Konkurrenz gewaltig. Der US-Anbieter Anthropic kommt mittlerweile auf eine Bewertung von 965 Milliarden Dollar, OpenAI wird mit 852 Milliarden Dollar taxiert – beide Unternehmen planen zudem noch in diesem Jahr den Börsengang.

Ein IPO sei für Mistral "always of course an optionality for us going forward", so Bergqvist. Der Zeitpunkt dafür stehe allerdings noch "in den Sternen", konkrete Gespräche dazu gebe es derzeit nicht.

Ruf nach technologischer Unabhängigkeit

Vor dem Hintergrund wachsender Sorgen um digitale Souveränität gewinnt Mistral als europäische Alternative an Bedeutung. Im Juni hatten die USA zeitweise den Zugang zu zwei fortschrittlichen Modellen von Anthropic für ausländische Nutzer eingeschränkt – ein Vorfall, der die Debatte um technologische Abhängigkeit in Europa neu befeuert hat.

"The fact that the EU or Europe have to have their own kind of AI provider in the game is important", betonte Bergqvist. Man habe gesehen, dass Politik beim Zugang zu solchen Lösungen eine Rolle spiele, weshalb es wichtig sei, den Zugang zu sichern und die eigene Lieferkette nicht zu gefährden, so der Finanzchef, ohne dabei direkt auf Anthropic Bezug zu nehmen.

Offene Modelle und wachsender Kundenstamm

Mistral setzt im Gegensatz zu manchen Wettbewerbern auf offene Modelle, die Kunden herunterladen und auf eigenen Servern anpassen können. Mehr als 125 Kunden nutzen dieses Angebot bereits, und das Unternehmen steuert nach eigenen Angaben bis Jahresende auf einen jährlich wiederkehrenden Umsatz von einer Milliarde Dollar zu.

Der Kundenstamm werde zunehmend internationaler, besonders in Asien und Nordamerika verzeichne Mistral Wachstum, sagte Bergqvist. Microsoft, das im Juli einen milliardenschweren Deal zum Ausbau von Mistrals europäischer Rechenzentrums-Infrastruktur angekündigt hatte, beteiligte sich laut Bergqvist nicht an der aktuellen Finanzierungsrunde.