Images ohne Umwege einbinden

Wer Datenträger-Images untersuchen möchte, muss sie nicht erst entpacken oder auf ein physisches Laufwerk schreiben. OSFMount bindet zahlreiche Image-Formate unter Windows als physisches Laufwerk oder mit eigenem Laufwerksbuchstaben ein. Das kostenlose Tool beherrscht dabei auch forensische Formate wie E01 und AFF und kann Images standardmäßig schreibgeschützt mounten.

OSFMount unterstützt unter anderem IMG, DD, ISO, BIN, NRG, SDI, VMDK, VHD sowie die Forensikformate E01, S01, AFF, AFM und AFD. Standardmäßig bindet das Tool Images schreibgeschützt ein, sodass die Quelldatei unverändert bleibt. Alternativ steht ein Write-Cache-Modus bereit, bei dem Änderungen in einer separaten Delta-Datei landen. Gerade für Analyse- und Forensikaufgaben ist das praktisch, weil sich Inhalte untersuchen lassen, ohne das Original anzutasten.

Daneben kann OSFMount RAM-Drives anlegen und Images direkt in den Arbeitsspeicher laden. Das erhöht je nach Anwendung die Zugriffsleistung deutlich, allerdings gehen die dort abgelegten Daten beim Herunterfahren verloren. Die aktuelle Version 3.3.1000 vom 11. August 2026 verbessert vor allem die RAM-Disk-Performance und das I/O-Verhalten. OSFMount ist Freeware läuft unter Windows 10 und 11 und setzt Administratorrechte voraus.