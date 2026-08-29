Retro-Rechner im Kartenformat

Wer bei C64, Amiga und Schneider CPC nostalgisch wird, kann sein fundiertes Hardwarewissen mit dem Retro-Rechner-Quartett auf die Probe stellen. 32 Computerklassiker treten mit Baujahr, CPU-Takt, Speicher, Gewicht und damaligem Preis gegeneinander an – von der Olivetti Programma 101 bis zum Nokia Communicator.

Statt PS-Zahl oder Höchstgeschwindigkeit zählen beim Retro-Rechner-Quartett CPU-Takt, RAM, Gewicht, Erscheinungsjahr und damaliger Preis. Auf 32 Karten versammelt das Spiel bekannte Rechner aus mehreren Jahrzehnten, darunter C64, Amiga und Atari sowie frühe mobile Geräte. Entstanden ist das Quartett 2017 im Rahmen eines Crowdfundings zum 20. Geburtstag des Computerspielemuseums Berlin; für Apple-Fans gibt es außerdem ein separates Booster-Set. Direkt vom Hersteller ist das Kartenspiel derzeit bei Etsy für 9,99 Euro inklusive Versand erhältlich.