Netzwerkverkehr auf dem Mac: Wer verbraucht wie viel?

Welche App schluckt gerade die halbe Bandbreite – und warum? Das Open-Source-Tool NetFluss beantwortet diese Frage direkt aus der macOS-Menüleiste, in Echtzeit und auf Anwendungsebene.

In gemischten Netzwerken mit Windows- und Mac-Geräten brauchen Admins Werkzeuge für jede Plattform. NetFluss sitzt als schlankes Tool in der macOS-Menüleiste und zeigt sekündlich aktualisiert, wie viel Daten jede aktive Netzwerkschnittstelle sendet und empfängt. Die Per-App-Ansicht verrät dabei auf einen Blick, welche Prozesse die meiste Bandbreite beanspruchen.

Das erleichtert die Diagnose erheblich – etwa wenn eine Anwendung ungewöhnlich viel Traffic erzeugt oder unbemerkt im Hintergrund Daten überträgt. Über das Statistik-Fenster lässt sich der Datenverbrauch für Zeiträume von einer Stunde bis zu einem Jahr nachverfolgen, aufgeschlüsselt nach Upload, Download, Adapter und Anwendung. Ein integrierter Speedtest sowie eine grafische Darstellung des Verbindungswegs vom Mac über Router und VPN bis ins Internet runden das Bild ab.

Wer Fritz!Box, UniFi, OpenWrt oder OPNsense im Einsatz hat, profitiert von einer direkten Router-Integration: NetFluss liest die WAN-Bandbreitendaten dieser Systeme aus und stellt sie neben dem Mac-eigenen Traffic dar. Zusätzlich erlaubt ein DNS-Switcher den Wechsel zwischen Cloudflare, Google, Quad9 und eigenen Presets per Klick. NetFluss steht unter der GPL-3.0-Lizenz, läuft ab macOS 13 Ventura und ist über GitHub oder Homebrew verfügbar.