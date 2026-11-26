Unbekannte sind über ein GitHub-Konto in die Backend-Systeme von 1Password eingedrungen und haben Kundendaten kopiert. Warum die Passwort-Tresore laut Anbieter trotzdem sicher sind und worauf Nutzer jetzt achten sollten.

Der Passwortmanager-Anbieter 1Password ist Ziel eines Cyberangriffs geworden. Wie das Unternehmen am 25. November 2026 in einem Blogbeitrag mitteilte, drangen Unbekannte in Teile der Backend-Systeme ein und kopierten Kontodaten eines Teils der Kundschaft. Die Tresore mit Passwörtern und anderen sensiblen Einträgen blieben nach Angaben des Herstellers unangetastet.

Laut 1Password kam der Angreifer über das firmeneigene GitHub-Konto eines Mitarbeiters ins System. Am 19. November begann das Unternehmen, entsprechenden Hinweisen nachzugehen. Mit dem Konto griff der Angreifer auf Quellcode zu und schleuste Schadcode in Backend-Dienste ein, der anschließend administrative Kundendaten herunterlud.

Diese Daten hat der Angreifer kopiert

Betroffen sind vor allem die Namen und E-Mail-Adressen, mit denen sich Kunden bei 1Password anmelden. Dazu kommen Konto- und Nutzerkennungen sowie Zeitstempel zur Kontoerstellung und zur letzten Anmeldung. Auch öffentliche Schlüssel und Parameter des Secure-Remote-Password-Protokolls (SRP) waren darunter. Mit diesen Daten lässt sich laut Anbieter aber kein Konto übernehmen.

Heikler sind Tokens aus E-Mail-Links für Einladungen, Provisionierung und Kontowiederherstellung. Ein Token allein öffnet allerdings kein Konto. Um den Vorgang abzuschließen, braucht es zusätzlich eine SSO-Anmeldung oder einen Code, der an die hinterlegte E-Mail-Adresse geht.

Diesen Code hat 1Password vorsorglich von sechs Ziffern auf zehn alphanumerische Zeichen verlängert. Damit soll es praktisch unmöglich werden, ihn per Brute Force zu erraten. Zum Zeitpunkt des Angriffs hatte nur eine kleine Zahl von Nutzern einen solchen Vorgang offen, etwa über die SCIM Bridge oder Hosted Provisioning, und diese Nutzer hat das Unternehmen gezielt informiert.

Außerdem kopierte der Angreifer Quellcode aus privaten Repositories und kam an das CI/CD-System heran. Dort liegen Zugangsdaten für die Infrastruktur, die das Produkt zum Betrieb braucht. 1Password hat nach eigenen Angaben alle möglicherweise betroffenen Zugangsdaten ausgetauscht. Kundendaten oder Nutzergeheimnisse enthalte der Quellcode nicht.

Warum die Tresore nicht betroffen sind

Dass die Tresorinhalte sicher sind, begründet 1Password mit seinem Sicherheitsmodell. Die Tresore sind mit Schlüsseln verschlüsselt, die nur die Nutzer selbst haben. Kontopasswort und Secret Key speichert der Anbieter nicht, und auch Wiederherstellungsschlüssel, Apps und Browser-Erweiterungen sind laut Hersteller nicht betroffen.

Nach dem Angriff sperrte das Unternehmen das betroffene GitHub-Konto, widerrief das gestohlene Token und entfernte die Zugänge, die der Angreifer angelegt hatte. Für GitHub, CI/CD und Endgeräte gelten jetzt strengere Kontrollen, und neue Erkennungsregeln sollen solche Angriffe künftig aufdecken. Hinweise auf übernommene Konten gibt es laut 1Password bisher nicht, und externe Sicherheitsexperten prüfen die Maßnahmen.

Worauf Nutzer jetzt achten sollten

Nutzer müssen in ihrem Konto laut 1Password nichts ändern, Apps und Dienste laufen normal. Vorsicht ist trotzdem angebracht, denn Kriminelle könnten die kopierten Namen und E-Mail-Adressen für gezieltes Phishing nutzen. Bei unerwarteten E-Mails, SMS oder Anrufen zu 1Password, zu Einladungen oder zur Kontowiederherstellung sollten Nutzer misstrauisch sein.

1Password betont, nie nach dem Kontopasswort oder dem Secret Key zu fragen. Beides sollte man nur in der offiziellen App eingeben oder auf der Website, deren Adresse man selbst eingetippt hat.