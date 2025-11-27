Mobilfunkstörung im 1&1-Netz behoben

Bei 1&1 kam es seit Dienstagabend zu weitreichenden Störungen im Mobilfunk und Internet. Nutzer in mehreren Regionen berichteten über Ausfälle, während die Ursachen weiterhin unklar sind. Hinweise auf Probleme im O2-Netz wurden inzwischen zurückgewiesen. Inzwischen scheint das Netz wieder stabil zu laufen.

Im Mobilfunknetz von 1&1 traten kürztlich wieder spürbare Einschränkungen auf, wie unter anderem das Portal Netzwelt berichtete und auf allestörungen.de zu sehen war. Sowohl am Dienstagabend als auch am Mittwochnachmittag meldeten Tausende Nutzer Probleme bei Telefonie, mobilem Internet und teilweise auch fehlendem Empfang. Nach Angaben des Störungsmelders von Netzwelt waren Kunden in mehreren Großstädten betroffen, darunter Berlin, Frankfurt am Main, München und Hamburg.

Zu Beginn wurden in Nutzerforen Vermutungen laut, dass auch das Netz von O2 Telefónica von der Störung betroffen sei. Das Unternehmen widersprach dem laut Netzwelt jedoch: Es gebe keinerlei Hinweise auf eine Netzstörung im eigenen System. Zudem seien die meisten 1&1-Mobilfunkkunden mittlerweile im Vodafone-Netz registriert, hieß es. Dies spreche eher für ein Problem direkt bei 1&1 oder in Teilen des Vodafone-Mobilfunknetzes.

Die Ursache der aktuellen Ausfälle ist bislang ungeklärt. Währenddessen zeigte die Störungskarte eine Häufung der Meldungen im Mobilfunkbereich, gefolgt von Problemen bei der Internetverbindung und der Telefonie. Betroffene Nutzer konnten laut Netzwelt einige klassische Maßnahmen ausprobieren, um die Verbindung zumindest vorübergehend zu stabilisieren.

Dazu gehören der Neustart des Smartphones, das kurzzeitige Aktivieren des Flugmodus oder der Wechsel von 5G auf LTE. Auch das erneute Einsetzen der SIM-Karte oder eine manuelle Netzwahl konnten unter Umständen Abhilfe schaffen. Gegebenenfalls nutzten Mobilgeräte auch das GSM-Netz anstelle von LTE oder 5G, wodurch zumindest Telefonie und SMS verfügbar blieben.