90er-Jahre-Windows im Browser

Mit Windows 95 setzte Microsoft neue Maßstäbe in Sachen GUI und Bedienkomfort – und prägte eine ganze Generation. Wenn Sie diese Zeiten wieder aufleben lassen möchten oder als jüngerer Admin einen Blick in die Historie werfen wollen, sorgt die Webseite "Windows 93" für Abwechslung.

Der Webdesktop ist eine humorvolle Parodie auf die Windows-9x-Serie und bringt das typische Look & Feel jener Jahre zurück – vom Startbutton über Desktop-Icons bis zum Papierkorb. Mit einem Klick öffnen Sie Anwendungen und Fenster und versetzen sich fast 30 Jahre zurück. Selbst die integrierten Spiele funktionieren und sorgen für kurzweilige Unterhaltung im Büro.

Technisch ist Windows93.net eine vollständig browserbasierte Retro-Umgebung, die Elemente eines klassischen Desktops simuliert und zahlreiche Miniprogramme, Tools und Gag-Features integriert – darunter Editoren, Dateibrowser, Sound-Apps und sogar "Fake"-Systemmeldungen. Damit eignet sich die Seite nicht nur als Nostalgie-Spielplatz, sondern auch als kleines Experimentierfeld, um mit Kollegen humorvoll die Evolution der Benutzeroberflächen zu diskutieren oder einen Moment vom Admin-Alltag abzuschalten.