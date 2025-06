ANGA COM 2025 mit Breitbandinnovationen

Die ANGA COM 2025 in Köln schließt erfolgreich ihre Tore. Auf Europas führender Kongressmesse für Breitband, Fernsehen und Online haben sich zahlreiche Branchenteilnehmer über aktuelle Breitband- und Medienthemen informiert.

Besonders hervorzuheben für den administrativen Alltag und für die strategische IT-Planung war der intensive Austausch über wegweisende Technologien. Schwerpunkte bildeten Netzwerkinfrastruktur, Clouddienste, künstliche Intelligenz und Cybersicherheit. Panels und Vorträge beleuchteten Netzwerkarchitekturen, Cloudimplementierungen und moderne Sicherheitsstrategien.

Hochleistungsnetze aufbauen, verwalten und optimieren

Die Messe bot tiefe Einblicke in den Aufbau, die Verwaltung und die Optimierung hochleistungsfähiger Unternehmens- und Zugangsnetze. Diskussionen umfassten Server-, Router- und Netzwerkmanagement, Gigabit Networks, FTTH (Fiber to the Home), HFC (Hybrid Fiber Coax), 5G und 10G.

Top-Erkenntnisse der ANGA COM 2025