Abgesicherte Zugänge

Zusätzlich wurde eine Log–in-Historie implementiert, die die Überwachung von Anmeldungen ermöglicht und bei der Verwaltung von Software-Nutzungsrechten unterstützt. Die Aktualisierung bringt weitere Neuerungen im Bereich des Lizenzmanagements mit sich. Durch die Anbindung an das Microsoft-365-Lizenzportal können alle dort vergebenen Lizenzen in die ACMP-Suite importiert und zentral verwaltet werden. Der Helpdesk wurde um benutzerdefinierte Felder erweitert, und ein neues Export/Import-System ermöglicht die Übertragung kompletter Containerstrukturen in neue Umgebungen.