Neu in der Mediathek: Active Directory in Windows Server 2025

Am 1. November wurde Windows Server 2025 veröffentlicht. Wer mehr über die neuen Features wissen möchte, aber nicht bis zum im kommenden Frühjahr erscheinenden Sonderheft des IT-Administrator warten will, sollte einen Blick in unsere Mediathek werfen. Dort haben wir ein Video verlinkt, das die wichtigsten Neuerungen des aktuellen Server-Betriebssystems vorstellt.