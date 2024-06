Ein Kabel für alles

Selbst wer nur eine Handvoll an mobilen Endgeräten sein Eigen nennt, ärgert sich über die unterschiedlichen Generation von USB-Anschlüssen. Mit dem praktischen All-in-One-Kabel von Callstel verfügen Sie über vier unterschiedliche Ports aus einer Hand. Die feuerrote Ummantelung aus Textilfasern macht dabei durchaus was her.