Mit allen Endgeräten telefonieren

Auerswald stellt mit "COMfortel SoftPhone 2" eine vollständig eigenentwickelte Software für die digitale Kommunikation vor. Die Anwendung ist mit Windows, macOS, iOS und Android kompatibel und bietet eine einheitliche Benutzeroberfläche auf verschiedenen Endgeräten. Punkten will der Hersteller mit einer vereinfachten Inbetriebnahme, die durch das Scannen eines QR-Codes mit dem Smartphone erfolgt.

Die Anbindung an die eigenen TK-Systeme COMtrexx und COMpact will Auerswald beim COMfortel SoftPhone 2 über einen Proxy-Cloudservice realisieren, sodass keine separate VPN-Verbindung erforderlich ist. Dies soll eine sichere Nutzung auch außerhalb des Firmennetzwerk erlauben. Zu den technischen Möglichkeiten zählt die Option, sich in Rufgruppen für verschiedene Unternehmensbereiche flexibel ein- und auszuloggen. Diese Funktion steht gleichermaßen für Desktop- und mobile Geräte zur Verfügung und soll das Management von eingehenden und ausgehenden Anrufen erleichtern. Ergänzt wird dies durch eine Hotkey-Funktion, mit der sich Anrufe durch einfaches Markieren einer Telefonnummer und das Betätigen einer definierten Taste, beispielsweise F8, initiiert lassen. Die Migration von der bisherigen Version auf COMfortel SoftPhone 2 wird für bestehende Nutzer innerhalb eines begrenzten Zeitraums kostenlos angeboten.