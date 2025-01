To-Do-Liste als Rollenspiel

In Kürze startet der Weihnachtscountdown und zur Abwechslung sollten Sie dieses Jahr mal zu einem etwas anderen Adventskalender greifen. Mit dem "Electric Games Calendar" elektrisieren Sie die Wartezeit, da hinter jedem Türchen ein elektronisches Bauteil wartet. Am Ende können Sie dann verschiedene Spiele zusammenbasteln und zocken – bekannte Beispiele hierfür sind "Simon Says", "Wire Maze" oder "Code Breaker".