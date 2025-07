Betrugserkennung dank KI

Avast hat den neuen Dienst Scam Guardian in sein Free Antivirus integriert. Die KI-gestützte Funktion analysiert in Echtzeit verdächtige Websites, Nachrichten und Angebote – und soll so Betrugsversuche frühzeitig erkennen. Unterstützt wird die Technik durch Telemetriedaten aus den Gen Threat Labs, die auch verborgene Risiken im Quellcode von Websites aufdecken können.