Bessere Daten, bessere KI

Wer KI entwickelt oder betreibt, bekommt mit dem BSI-Leitfaden zu künstlicher Intelligenz eine konkrete Hilfe an die Hand, um regulatorische Vorgaben auch technisch sauber umzusetzen. Der Katalog übersetzt die eher abstrakten Anforderungen der EU-KI-Verordnung – etwa zur Relevanz, Genauigkeit oder Fairness – in greifbare Kriterien, Bausteine und Methoden.

Insgesamt enthält QUAIDAL zehn Hauptkriterien, die sich in 143 Metriken und Maßnahmen aufteilen. Diese decken den gesamten Datenlebenszyklus ab: von der Auswahl und Bereinigung über Bias-Checks bis hin zu Datenschutz und Governance. Interessant ist das Ganze unter anderem für Entwickler von Hochrisiko-KI-Systemen. Sie können gezielt auswählen, welche Qualitätsmaßnahmen zum eigenen Projekt passen – und die Umsetzung sauber dokumentieren.

Dank des modularen Aufbaus lässt sich der Leitfaden flexibel erweitern, falls neue Anforderungen oder Technologien hinzukommen. Auch maschinenlesbare Versionen und Beispielcodes stehen auf GitHub bereit. Das BSI will so die Entwicklung vertrauenswürdiger KI aktiv fördern. So erläutert BSI-Präsidentin Claudia Plattner dazu: "Nur mit qualitativ hochwertigen Trainingsdaten kann künstliche Intelligenz verlässlich und sicher funktionieren." Entwickler und Organisationen sind eingeladen, sich mit eigenen Ideen und Erfahrungen in die Weiterentwicklung einzubringen.