Berechtigungen für Amazon DynamoDB verwalten

Im Juni-Heft beleuchten wir unter anderem, wie sich dank Vektordatenbanken der Informationshunger von KIs stillen lässt und was DbGate in Sachen Datenbankverwaltung zu bieten hat. Außerdem erfahren Sie, welche Neuerungen PostgreSQL 16.2 an Bord hat und wie Sie virtuelle Maschinen als Fundament für SAP HANA passend dimensionieren.