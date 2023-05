Immer mehr Windows-Lücken

Die Anzahl an Schwachstellen in Microsoft-Systemen befindet sich auf einem Rekordhoch. Zu dem Ergebnis kommt BeyondTrust in seinem neuesten "Microsoft Vulnerabilities Report". Der Bericht erscheint in der zehnten Auflage und schlüsselt die Microsoft-Schwachstellen nach Produkt sowie Kategorie auf. Mit einer Gesamtzahl von 1292 Schwachstellen hat der diesjährige Bericht so viele Sicherheitslücken in Microsoft-Systemen ermittelt wie noch nie. Zum dritten Mal in Folge zählen zu weit gefasste Nutzerrechte zu den höchsten Sicherheitsrisiken.