Testseite für den Bildschirm

Eine umfassende Palette an Features bietet die Webseite "whitetestscreen.com" an. Die browserbasierten Werkzeuge stellen verschiedene Farbhintergründe bereit, um nach defekten Pixeln zu suchen. Weitere Testbildschirme eignen sich eher, um die Kollegen zu foppen. Und nicht zuletzt macht ein reinweißer Monitor auch die Reinigung einfacher.

Mit dem Farbwähler auf whitetestscreen.com lassen sich per Hexconder auch eigens definierte Farbhintergründe erstellen. Weiterhin können Sie auch einen personalisierten Text in den Bildschirmhintergrund einarbeiten. Durch die Bedienoberfläche ist auch das Einstellen von Helligkeit und Kontrast des Monitors möglich, falls dessen Hardwaretasten eher umständlich funktionieren. Und wer dann noch für etwas Spaß im Büro sorgen will, kann mit Fake-Update-Screens für unterschiedliche Betriebssysteme seine Kollegen auf den Arm nehmen.