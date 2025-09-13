Uhr ohne Zahlen – nur für echte Geeks

Normale Uhren sind Ihnen zu langweilig? Die Binäre Armbanduhr bringt frischen Wind ans Handgelenk – ohne schnöde Ziffern, dafür mit einem LED-Display, das in reinster Geek-Manier die Zeit im Binärsystem anzeigt. Wer so etwas trägt, macht unmissverständlich klar: Hier tickt ein echter IT-Fan.

Die Funktionsweise der binären Armbanduhr ist ebenso einfach wie nerdig: Ein Knopfdruck genügt, und die LEDs leuchten für sechs Sekunden auf. In der oberen Reihe stehen die Lämpchen für die Stunden (8, 4, 2, 1), darunter für die Minuten (32, 16, 8, 4, 2, 1). Einfach addieren – und schon wissen Sie, ob es Zeit für den nächsten Kaffee oder für den Feierabend ist. Neben dem kultigen Hinguckerfaktor bietet die Uhr auch noch eine Upgrade-Box: Für zehn Euro Aufpreis gibt es zwei bis vier zusätzliche IT-Gadgets im Wert von über 20 Euro obendrauf. Ein ideales Geschenk – für bekennende Nerds oder für all jene, die es gerne werden möchten.