Blitzschneller Texteditor

Wer in Arbeitsgruppen Texte bearbeiten möchte, muss dafür nicht zwangsläufig eine Office-Suite mit Cloudanbindung bereitstellen. Mit dem schlanken, webbasierten Open-Source-Editor Etherpad steht eine einfache Alternative zur Verfügung, die sich besonders für den schnellen Austausch in technisch orientierten Teams eignet. Mehrere Personen können gleichzeitig und in Echtzeit an einem Dokument arbeiten.