Und dann hebt er ab...

Das 10 x 10 Zentimeter große Mikrofasertuch im Astronauten-Design kann auch andere glatte Oberflächen am Schreibtisch sauber halten und lässt sich bis 60 Grad einfach in der Waschmaschine mitwaschen. Die schnöden und langweiligen Putztücher in Weiss, Grau oder Schwarz können dann ab sofort in der Schublade verschwinden. Falls Sie beim nächsten Admin-Stammtisch ein kleines Geschenk brauchen, kann das Astro-Tuch eine günstige Alternative darstellen. Es ist für rund 10 Euro etwa bei getDigital erhältlich.